Мик Шумахер будет выступать в Формуле-2

Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, следующий сезон проведет в Формуле-2. 19-летний немец будет выступать за команду Prema.

В 2018 году Шумахер-младший стал чемпионом Формулы-3. Prema завершила сезон Формулы-2 на четвертом месте в командном зачете. Такую же позицию в личном чемпионате занял ее пилот Ник де Врис. В 2017 году чемпионат пилотов выиграл пилот Prema Шарль Леклер, который со следующего года будет выступать в Формуле-1 за "Феррари".

Ранее мы писали, что сын Шумахера проехал на болиде отца в честь первой победы легендарного гонщика. Мик сел за руль болида 1994 года на трассе в Бельгии.

В конце декабря 2013 года Михаэль Шумахер серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Гонщик получил черепно-мозговую травму со множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. С тех пор появлялось много разной противоречивой информации о здоровье Шумахера. Однако его семья не раскрывает никаких подробностей.