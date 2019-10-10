Проведение Гран-при Формулы-1 в Японии под угрозой срыва из-за тайфуна

Тайфун "Хагибис" надвигается на Японию / Фото: Getty Images

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Проведение этапа Гран-при Формулы-1 в Японии на трасе "Судзуки" оказалось под угрозой срыва из-за надвигающегося тайфуна "Хагибис". Метеорологи предполагают, что когда тайфун пройдет над Сузукой, скорость ветра может достигать 230 км/ч. В связи с угрозой гонщикам Международная автомобильная федерация (FIA) вместе с руководством Фоормулы-1 обратились к болельщикам.

"Мы сделаем все, чтобы минимизировать изменения в расписании уик-энда, но безопасность болельщиков, участников и всех, кто находится на автодроме в Сузуке, обладает для нас наивысшим приоритетом. Мы продолжаем контролировать ситуацию и будем информировать вас по мере ее развития", – говорится в официальном заявлении.

Этап Формулы-4, который должен был пройти в Сузуке в качестве гонки поддержки, уже отменен. В 2004-м квалификация в Японии была перенесена на утро воскресенья из-за тайфуна Маон, а пять лет назад во время гонки под сильным дождем в Сузуке Жюль Бьянки получил серьезные травмы, приведшие к его смерти. Два года назад из-за тайфуна в Сузуке отменили этап японской серии Super Formula.

Ранее мы писали, что семья погибшего гонщика Жюля Бьянки подает в суд на Формулу-1. "Мы ищем для Жюля справедливости и хотим узнать правду о решениях, которые привели к аварии с участием нашего сына", – сказал отец гонщика Филипп Бьянки.

Ушел из жизни легендарный пилот Формулы-1 Ники Лауда:

Памяти Ники Лауды Видео: formula1.com

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