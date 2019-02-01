С этого сезона в Формуле-1 будет выступать команда "Альфа Ромео"

В составе команды выступят Кими Райкконен и Антонио Джовинацци

Болид "Заубер" на Гран-при Азербайджана. Фото: AFP

С этого сезона в Формуле-1 будет выступать команда "Альфа Ромео" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/4bb/0fe/5c54bb0fe8449.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/4bb/0fe/5c54bb0fe8449.jpg 2019-02-01T23:31:00+02:00 Формула 1 В составе команды выступят Кими Райкконен и Антонио Джовинацци

Команда чемпионата Формулы-1 "Заубер" в новом сезоне будет выступать под названием "Альфа Ромео". Об этом сообщает пресс-служба швейцарской команды. Ранее автомобильная марка "Альфа Ромео" являлась титульным спонсором команды, а ее полное название звучало как Alfa Romeo Sauber F1 Team. Отмечается, что состав владельцев и руководства команды не изменится.

"Приятно объявить, что мы примем участие в Формуле-1 с названием команды Alfa Romeo Racing, – сказал руководитель команды Фредерик Вассер. – Начав сотрудничество с титульным спонсором Alfa Romeo в 2018 году, наша команда добилась фантастических успехов в технической, коммерческой и спортивной областях. Это дало стимул каждому члену команды, будь то на трассе или в штаб- квартире в Швейцарии, поскольку тяжелая работа нашла отражение в наших результатах. Мы стремимся продолжать развивать каждый сектор нашей команды, позволяя нашей страсти к гонкам, технологиям и дизайну двигаться вперед".

Команда "Альфа Ромео" дебютировала в "Формуле-1" в 1950 году, одержав победы в первых двух сезонах, а затем покинула чемпионат. Команда возобновляла выступления в соревнованиях с 1979 по 1985 год.

В прошлом сезоне команда "Заубер" завершила чемпионат на восьмом месте. В сезоне-2019 в составе команды выступят финн Кими Райкконен и итальянец Антонио Джовинацци.

Ранее мы писали, что впервые в истории чемпионат Формулы-1 начнется с церемонии открытия.

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