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Сегодня – годовщина смерти в жуткой аварии пилота Формулы-1 Жиля Вильнева на Гран-при Бельгии

8 мая, 14:34

Андрей Фоменко

Канадский автогонщик погиб в квалификационном заезде, получив травму позвоночника

В этот день, 8 мая, в 1982 году погиб один из самых знаменитых в то время гонщиков Формулы-1 Жиль Вильнев. В сезоне 1979 года пилот занял второе место. Канадцу, который выступал за "Феррари", в момент аварии на Гран-при Бельгии было 32 года. На днях мы писали, что 26 лет назад в Сан-Марино разбился легендарный гонщик Айртон Сенна.

На трассе в Золдере на последних минутах квалификации Жиль Вильнев пытался улучшить свой результат. Однако после прохождения поворота его "Феррари" на огромной скорости задел передним левым колесом правое заднее колесо автомобиля немца Йохена Масса – бывшего напарника Вильнева в "Макларен". В результате столкновения машина Жиля взлетела вверх, сделала несколько ужасных переворотов в воздухе и рухнула прямо на трассу. Спортсмена вырвало из кокпита: ремни безопасности не выдержали. От машины остался один только корпус, двигатель и колеса разлетелись в стороны. Жиль пробил одно ограждение и ударился затылком о столбик следующего с такой силой, что шлем слетел с головы.

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Сначала Жиль не дышал, но ему с помощью кислородной маски восстановили дыхание. На Вильневе не было видимых повреждений, но пульс был очень частым, лицо бледным, а зрачки сильно расширены. Стало понятно, что речь, скорее всего, идёт о сильном повреждении позвоночника. В госпитале гонщику сделали рентгеновские снимки и поставил диагноз: смертельный перелом шеи в месте, где позвоночник соединяется с черепом. У Вильнева был поврежден спинной мозг. Его пытались спасти, но вскоре наступила клиническая смерть и вечером того же дня Жиль умер.

Позже сын Жиля, Жак Вильнев, стал чемпионом Формулы-1 в 1997 году, а после карьеры открыл ресторан.

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авария Формула-1 Гран-при Бельгии Жиль Вильнев

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