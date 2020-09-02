Украинский гонщик впервые в истории поднялся на подиум Формулы-4

Для заявки в Формулу-4 Ивану нужно было собрать 200 тысяч евро

Украинский пилот Иван Пеклин впервые в карьере поднялся на подиум гонки серии Формула. Наш гонщик занял третье место на этапе французской Формулы-4 на трассе Поль Арманьяк в городе Ногаро, сообщает autocentre.ua.

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Стартовав четвертым, Пеклин сумел вырваться на второе место, но удержать его не сумел, а затем уже на последних кругах желтый флаг не позволил ему наверстать упущенное. Тем не менее, Иван стал первым украинцем, кто поднялся на подиум престижной серии гонок с открытыми колесами.

"Очень много борьбы в этой гонке. Особенно на последнем круге, за победу. Но сегодня я третий. Огромное спасибо всем, благодаря кому это воплотилось в реальность! Ура!", – так сам гонщик прокомментировал итоги гонки на своей странице в Instagram.

INSTAGRAM

Некоторое время назад в интервью "Сегодня" Пеклин рассказывал, сколько нужно денег для выступления в Формуле-4. На тот момент он собрал всего 30 тысяч евро, а нужно было 200 тысяч. "Автоспорт – очень зрелищный вид. Но все упирается в деньги. Очень много пилотов Формулы-1 или Формулы-2 росли в богатых семьях. Стролл, например, которому отец вообще команду купил. В Формуле-2 сейчас ездит Хуан Мануэль Корреа, я ездил с ним в картинге в одной команде. Просто у него папа – президент Эквадора. Когда есть бюджет – можно ехать, в общем", – признавался Иван.

Иван Пеклин родился 23 октября 2001 года в Киеве. В 16 лет стал самым молодым чемпионом Украины по картингу, мастер спорта. Участник тестов Формулы-4.

Кумир Ивана – Михаэль Шумахер, и у них есть совместное фото: "За пару месяцев до его трагедии мы были на тестах в Италии. Шумахер приехал с сыном Миком. Сейчас Мик в Формуле-2, а тогда ездил в картинге. Михаэль приезжал и помогал сыну. Отец случайно его увидел, а я попросил сфотографироваться".

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