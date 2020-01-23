В Китае из-за смертоносного вируса сначала отменили известные автогонки, а потом все опровергли

Управление спорта Китая объявило временный запрет на проведение «всех спортивных событий и мероприятий, запланированных до апреля» 2020 года

Формула-Е / Фото: Reuters

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Китайский этап шестого сезона Формулы E, запланированный на 21 марта, оказался под угрозой. Главное управление спорта Китая объявило временный запрет на проведение "всех спортивных событий и мероприятий, запланированных на период до апреля" 2020 года. На такие меры решились из-за вспышки атипичной пневмонии, вызываемой новым коронавирусом 2019-nCoV, который передается от человека к человеку.

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Однако вскоре пресс-служба Формулы E опровергла перенос этапа: "На данный момент гонка в Санье по-прежнему планируется на 21 марта, и подготовка к ней продолжается. Неопределенность появилась после некорректного заявления, сделанного в Китае, содержавшего неверную и вводившую в заблуждение информацию, которое затем было удалено. Учитывая тревоги, связанные со здоровьем людей, мы продолжаем следить за развитием ситуации, поскольку она меняется каждый день. Мы попросили наших региональных партнеров сотрудничать с китайской автоспортивной федерацией и связаться с властями провинции Хайнань, чтобы продолжить анализ происходящего и выработать рекомендации по подготовке к гонке".

Напомним, что трасса, на которой в прошлом году уже проходила гонка Формулы E, проложена по улицам курортного городка Санья на острове Хайнань.



Гонкам по улицам Парижа пока ничего не угрожает/Фото Reuters

Отметим, что число заболевших атипичной пневмонией уже приблизилось к 600, и зафиксировано 17 летальных исходов. Город Ухань, откуда началось распространение вируса, закрыли на выезд. В соседнем городе Хуанган также ограничены въезд и выезд, закрыты развлекательные и туристические объекты. Случаи заболевания подтверждены в США, Вьетнаме, Японии, Вьетнами, Сингапуре и Южной Корее. На этом фоне решение, объявленное Главным управлением спорта страны, представляется вполне логичным шагом, но организаторам гонок виднее, останется ли ситуация в регионе критической через три месяца.

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