В последний день обошлось без сюрпризов: в Перу завершился "Дакар-2019"

"КамАЗ" сделали дубль, КТМ - хет-трик, а Аль-Аттия стал трехкратным победителем многодневки

Фото: AFP

В последний день обошлось без сюрпризов: в Перу завершился "Дакар-2019" https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/189/033/5c41890333cb0.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/189/033/5c41890333cb0.jpg 2019-01-18T10:10:00+02:00 Формула 1 "КамАЗ" сделали дубль, КТМ - хет-трик, а Аль-Аттия стал трехкратным победителем многодневки

В Перу завершился знаменитый ралли-рейд "Дакар-2019". На последнем этапе гонщики отправились по маршруту из Писко в столицу страны Лиму общей протяжностью в 358 километров, спецучасток составил всего 112 км. После девятого этапа практически определились победители в классах внедорожников и грузовиков. Сегодня им нужно было только удержать свои позиции в общем зачете.

Нассер Аль-Аттия опережал ближайшего преследователя почти на час, поэтому главной задачей для него было доехать до финиша. Сегодня он был только 12-м, но этого хватило для итоговой победы. Катарец стал трехкратным победителем Дакара, при этом, каждый раз он побеждал на разных автомобилях.

Идентичная ситуация сложилась и среди грузовиков. "КамАЗ" имел огромное преимущество перед преследователями, и только чудо могло помешать им его растерять. Но его не произошло. Оба экипажа финишировали в первой десятке и оформили дубль – Эдуард Николаев победитель, Дмитрий Сотников второй.

Судьба победителя в классе мотоциклы оставалась открытой до самого финиша. На первое место претендовали Тоби Прайс, Пабло Кинтанилья и Маттиас Валькнер. Первым из борьбы выпал Кинтанилья – чилиец упал и потерял драгоценные минуты. Остальные же претенденты не стали форсировать события и без приключений добрались до финиша. Прайс сохранил лидерство в общем зачете, вторым стал Валькнер, а вот на третье место поднялся Сэм Сандерленд, которого пожалели организаторы и не стали начислять штрафное время.

Добавим, что со времен основания ралли "Париж-Дакар" считается самым экстремальным и самым опасным в мире. За 40-летнюю историю "Дакар" унес жизни 71 человека, в том числе и своего создателя Тьерри Сабина – Француз разбился на вертолете в 1986 году во время внезапной песчаной бури.



























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Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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