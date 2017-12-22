В рождественской открытке Берни Экклстоун подшутил над своим преемником

Каждый год знаменитый промоутер Формулы-1 Берни Экклстоун выбирает оригинальную тему для рождественской открытки, которую он рассылает друзьям и коллегам. После того, как американская Liberty Media купила Формулу-1, Берни лишился своего поста, но это не помешало ему продолжить традицию.

Открытка 2017 года посвящена безуспешным попыткам Чейза Кэри, преемника Берни, организовать несколько Гран-при на территории США. В частности, в Liberty Media говорили о планах проводить этапы в Нью-Йорке, Майами, Лонг-Бич и Лас-Вегасе, но дальше слов дело пока не продвинулось. При этом сам Берни напоминает, что успешно организовал этапы Формулы-1 в России, Бахрейне, Абу-Даби, Малайзии и Китае, которые принесли акционерам огромную прибыль.

Открытки Берни Экклстоуна прошлых лет!

В 2007-м поводом для рождественской открытки стал шпионский скандал, в 2008-м – скандал с Максом Мосли, в 2009-м – уход BMW, в 2010-м – противостояние гонщиков Red Bull Racing, в 2011-м – многочисленные инциденты между Хэмилтоном и Массой, в 2012-м – переход Хэмилтона из McLaren в Mercedes, в 2013-м – подписание Договора Согласия, в 2014-м – многочисленные судебные процессы над Берни, в 2015-м – досрочный титул Хэмилтона, а в 2016-м – ситуация на подиуме Гран При Мексики.