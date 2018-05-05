Внук двукратного чемпиона Формулы-1 попал в жуткую аварию

У 21-летнего пилота есть подозрение на перелом обеих ног

Пилот DragonSpeed Пьетро Фиттипальди попал в больницу после того, как врезался в отбойник во время квалификации на этапе WEC. Бразилец не справился с управлением и врезался в барьер из покрышек. Гонщик не сумел самостоятельно покинуть автомобиль, после чего был на вертолете доставлен в больницу в Льеже.

У 21-летнего пилота есть подозрение на перелом обеих ног.

Напомним, что Пьетро является внуком двукратного чемпиона Формулы-1 Эмерсона Фиттипальди. В 70-х годах Фиттипальди-старший становился чемпионом мира сначала в составе "Лотуса", а затем и "Макларена". Старший брат Эмерсона Вилсон и его племянник Кристиан также выступали в Формуле-1.

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