Внук двукратного чемпиона Формулы-1 попал в жуткую аварию

5 Мая 2018, 11:35

У 21-летнего пилота есть подозрение на перелом обеих ног


Пилот DragonSpeed Пьетро Фиттипальди попал в больницу после того, как врезался в отбойник во время квалификации на этапе WEC. Бразилец не справился с управлением и врезался в барьер из покрышек. Гонщик не сумел самостоятельно покинуть автомобиль, после чего был на вертолете доставлен в больницу в Льеже.

У 21-летнего пилота есть подозрение на перелом обеих ног.

Напомним, что Пьетро является внуком двукратного чемпиона Формулы-1 Эмерсона Фиттипальди. В 70-х годах Фиттипальди-старший становился чемпионом мира сначала в составе "Лотуса", а затем и "Макларена". Старший брат Эмерсона Вилсон и его племянник Кристиан также выступали в Формуле-1.

Ранее мы опубликовали видео столкновения гонщиков "Ред Булл" на Гран-при Азербайджана: оба будут извиняться перед командой. Руководитель команды "Ред Булл" Кристиан Хорнер: гонщики в равной мере виновны в столкновении.

А перед стартом Гран-при в Баку пилоты Формулы-1 устроили в Азербайджане гонку на "Нивах". Гонка состоялась на территории археологического заповедника Гобустан, где расположены грязевые вулканы.
авария, автоспорт

Вы сейчас просматриваете новость "Внук двукратного чемпиона Формулы-1 попал в жуткую аварию". Другие Новости Формулы1 смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Sportbox

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: en.azvision.az

Жуткая авария в Тунисе: столкнулись два пассажирских поезда

4 Мая, 15:15

Происшествие случилось в туристическом регионе на севере страны

Днепр

Фото: Вгороде

Появилось видео момента масштабного ДТП в Днепре: фура протаранила 13 машин, есть жертвы

4 Мая, 12:18

Грузовик снесло с дороги прямо на парковку у магазина
Загрузка...

Днепр

Фото: Вгороде

Страшное ДТП в Днепре: фура слетела с дороги на парковку у магазина, появились фото и видео

4 Мая, 11:19

В результате аварии погиб один человек, еще 15 получили ранения

Харьков

Фото: патрульная полиция Харьковской области

В Харькове ночью Nissan врезался в столб: два человека оказались в больнице

4 Мая, 10:34

По предварительной версии, авария произошла, когда водитель не справился с управлением

Евросоюз

Фото: twitter.com/CTJihozapad

Ошибка машиниста: в Чехии столкнулись два поезда, пострадали люди

3 Мая, 17:29

На месте происшествия работают пожарные, спасатели и скорая помощь

Днепр

В Днепре Lexus протаранил два авто: пострадала семья с ребенком

3 Мая, 12:23

В результате аварии временно остановлено движение трамваев маршрута № 12, пока автомобили не уберут с проезжей части
Загрузка...