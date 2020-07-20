Будущее украинского хоккея: ТОП-10 молодых игроков, выступающих в Европе и США

На играющих в США, Швеции, Латвии, Словакии, Австрии игроков стоит обратить внимание уже сейчас

После вынужденного досрочного завершения сезона Украинской хоккейной лиги из-за карантина мы рассказывали о десятке лучших молодых хоккеистов нашего чемпионата. А сейчас, в ожидании сентябрьского рестарта большого хоккея, посмотрим на тех игроков, которые выступают за рубежом и которые на хорошем счету в своих командах.

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Мы составили список из десяти молодых украинских хоккеистов до 20 лет, выступающих в заграничных лигах, на которых стоит обратить внимание прямо сейчас. Именно они в будущем могут усилить национальную сборную Украины и помочь "сине-желтым" пробиваться в высшие дивизионы.

Глеб Ткач

2002 г.р., "Нака" U20 (Швеция)

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17-летний воспитанник киевской "Льдинки" минувший сезон отыграл в Америке и Швеции. Более того, Глеб уже подписал контракт со шведским клубом и на будущий сезон.

Начинал год юный форвард в американской команде "Хелена Бигхорнс" в не самой сильной лиге NA3HL, однако был там одним из самых молодых игроков. В США украинец отыграл 12 матчей, набрав 8 очков (4+4).

Продолжил сезон Ткач в "Висби", в третьем дивизионе Швеции среди команд до 18 лет, однако после 17 матчей (в которых набрал 30 очков) пошел на повышение в команду U20, выступающую в элитном дивизионе в своем возрасте. Там украинец набрал 4 очка (1+3) в 8 матчах.

К слову, юный форвард уже определился с командой и на будущий сезон 2020/21. Глеб будет выступать в элитном дивизионе чемпионата Швеции U20, но за клуб "Нака". Эта команда завершила регулярный чемпионат 2019/20 на третьем месте в своей группе, уступив в четвертьфинале плей-офф.

Богдан Панасенко

2003 г.р., "Лиепая" (Латвия)

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Минувший сезон уроженец Харькова провел преимущественно в юниорском (23 матча, 83 очка) и молодежном (20 матчей, 18 очков) чемпионатах Латвии. Также наставники команды дали форварду возможность дебютировать в национальном первенстве – там Панасенко отыграл три поединка, в которых не набрал очков. Примечательно, что в составе "Лиепаи" Богдан был самым молодым хоккеистом.

В команде U17 результативность Панасенко позволила ему стать не только первым бомбардиром своей команды, но и самым результативным игроком всего чемпионата.

Гордей Маслов

2003 г.р., ЦСКА U18 (Россия)

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Минувший сезон воспитанник "Донбасса" провел в чемпионате России U17 и U18 в составе московского ЦСКА. В чемпионате U17 нападающий провел 21 поединок, набрав в них 9 (4+5) очков. А в составе команды U18 Гордей в 26 матчах "регулярки" и плей-офф заработал 32 (20+12) балла.

Являясь одним из самых молодых игроков команды, нападающий благодаря своей результативности смог занять девятую строчку в бомбардирской гонке юниорского состава ЦСКА.

Владимир Волков

2004 г.р., ХК "Слован" U16 (Словакия)

В составе юниорской словацкой команды защитник выступает уже два сезона кряду. Более того, в сезоне 2018/19 воспитанник "Донбасса" стал чемпионом Словакии в чемпионате U16.

В сезоне 2019/20 украинец сыграл в 29 матчах и набрал 26 (6+20) результативных баллов при показателе полезности +35. Таким образом, Владимир стал самым результативным защитником своей команды, а в общей бомбардирской гонке занял девятую позицию.

Стоить отметить, что также 26 набранных очков в сезоне 2019/20 позволили Волкову подняться на шестую строчку бомбардиров-защитников чемпионата Словакии U16.

Всеволод и Владислав Куровские

2004 г.р., "Липтовски Микулаш" U18 (Словакия)

Братья уже два сезона кряду выступают в юниорских лигах Словакии. И если начинали сезон нападающие в чемпионате U16 вместе со своими одногодками, то далее смогли перейти на уровень выше и заиграть в чемпионате U18 с более взрослыми хоккеистами.

Всеволод Куровский большую часть сезона провел в чемпионате U16 – 23 матча, 70 (41+29) очков при показателе полезности +78. К ним форвард добавил 7 матчей и 2 (0+2) очка в чемпионате Словакии U18.

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Его брат Владислав, наоборот, сыграл в 42 встречах чемпионата U18, набрав 16 (5+11) очков. С одногодками – в чемпионате Словакии U16 – нападающий в 6 матчах заработал 13 (9+4) очков.

Александр Плохотник

2002 г.р., МСК "Пухов" U18 (Словакия)

Сезон 2019/20 воспитанник "Днепра" и "Галицких Львов" провел в словацком МСК "Пухов" U18. Помимо этого, юный форвард в течение сезона получил шанс сыграть и за взрослую команду в третьем по уровню дивизионе чемпионата Словакии.

Стоит отметить, что Александр сполна смог показать свои умения в словацком молодежном чемпионате. В 50 матчах хоккеист набрал 91 (37+54) очков при показателе полезности +53. Таким образом, Плохотник стал лучшим бомбардиром, вторым лучшим снайпером, лучшим ассистентом и наиболее полезным игроком чемпионата Словакии U18.

Андрей Евтухов

2003 г.р., "Твин Сити" (США, NCDC)

В американской USPHL украинский защитник выступал два сезона кряду, показывая там достаточно неплохие результаты. В новом сезоне Евтухов будет играть в NCDC, которая относится к уровню второго дивизиона в американском юниорском хоккее.

В сезоне 2019/20 защитник успел отыграть как в USPHL U16, так и в дивизионе Elite, показав там высокую результативность и отличные оборонные навыки.

В команде "Спрингфилда" U16 Евтухов в 19 матчах набрал 20 (7+13) очков, заняв третье бомбардирское место в команде и двенадцатое во всей Лиге среди защитников.

А в USPHL Elite в составе того же клуба Андрей сыграл в 14 поединках и набрал 14 (5+9) баллов, что позволило защитнику подняться на четвертую строчку среди бомбардиров-защитников своей команды.

Тимур Хмелев

2001 г.р., "Оканаган" U20 (Австрия)

В Австрии украинский форвард выступает уже три сезона кряду, успешно совмещая хоккей с учебой.

В сезоне 2019/20 форвард стал вторым бомбардиром команды, набрав в 24 матчах 27 (8+19) очков при показателе полезности +11. К слову, 19 ассистов за сезон – это лучший показатель для австрийской команды в этом году. В общей бомбардирской гонке Хмелев занял седьмую строчку.

Артем Пономаренко

2002 г.р., "Бостон Джуниор Брюинз" (США, USPHL)

В США хоккеист уехал еще в 2017 году, где сменил амплуа с нападающего на защитника и, вполне вероятно, намерен закрепиться за океаном на взрослую карьеру.

В сезоне 2019/20 защитник выступал в USPHL Premier, где в 47 матчах набрал 25 (10+15) очков, став первым по результативности игроком в своем амплуа в "Бостоне" – и это будучи самым молодым защитником в команде.

Вероятнее всего, вскоре мы сможем наблюдать Пономаренко не только в молодежной сборной Украины, но и в хоккейных лигах Северной Америки.

Даниил Коржилецкий

2003 г.р., ХК "Блед" (Словения)

В словенском "Бледе" Коржилецкий выступает уже более трех лет и показывает себя с наилучшей стороны. Начав с юниорских команд, постепенно Даниил дорос до основного состава одной из лучших словенских команд. И пусть чемпионат Словении не является топовым, в отличие от сборной, с их легендами североамериканского и европейского хоккея, однако для молодых игроков путь оттуда открыт во все направления.

В 22 матчах чемпионата Международной хоккейной лиги U19, где выступают команды из Словении, Сербии и Хорватии, Коржилецкий набрал 28 (13+15) очков. К ним форвард добавил 13 (4+9) очков в 14 матчах взрослого чемпионата Словении, став в 17 лет вторым бомбардиром чемпионата среди игроков до 20 лет.

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