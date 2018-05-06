Чемпионат мира по хоккею 2018 года: расписание и результаты всех матчей
Календарь мирового первенства по хоккею в элитном дивизионе
4 мая в Дании стартует чемпионат мира по хоккею 2018 года. Турнир пройдет в двух городах – Копенгагене и Хернинге, и продлится до 20 мая. Дания впервые в истории будет принимать мировое первенство по хоккею. Свой титул будет защищать команда Швеции, которая попала в группу А. На прошлом чемпионате мира шведы завоевали 10-е золото чемпионатов мира.
Согласно регламенту, команды, занявшие первые четыре места, выходят в плей-офф, а команды, занявшие 8-е место, вылетают в первый дивизион чемпионата мира 2019 года, но при одном условии – Словакия не покинет элитный дивизион, так как она в следующем голу будет принимать чемпионат мира. В этом случае судьба неудачника постигнет седьмую команду группы.
Напомним, на чемпионате мира в Дивизионе 1В, который проходил в литовском Каунасе, украинцы финишировали четвертыми.
А юниорская сборная Украины завоевала золотые медали на домашнем чемпионате мира в Дивизионе IВ.
Группа А
|
#
|Группа A
|И
|В
|ВО
|ПО
|П
|Г
|О
|1.
|Россия
|2
|2
|0
|0
|0
|14:00
|6
|2.
|Швеция
|1
|1
|0
|0
|0
|5:00
|3
|3.
|Франция
|2
|1
|0
|0
|1
|6:09
|3
|4.
|Чехия
|1
|0
|1
|0
|0
|3:02
|2
|5.
|Швейцария
|1
|0
|1
|0
|0
|3:02
|2
|6.
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|0
|2:03
|1
|7.
|Австрия
|2
|0
|0
|1
|1
|2:10
|1
|8.
|Беларусь
|2
|0
|0
|0
|2
|2:11
|0
Группа В
|#
|Группа B
|И
|В
|ВО
|ПО
|П
|Г
|О
|1.
|США
|2
|1
|1
|0
|0
|9:04
|5
|2.
|Канада
|2
|1
|0
|1
|0
|14:05
|4
|3.
|Финляндия
|1
|1
|0
|0
|0
|8:01
|3
|4.
|Латвия
|1
|0
|1
|0
|0
|3:02
|2
|5.
|Дания
|2
|0
|1
|0
|1
|3:06
|2
|6.
|Германия
|1
|0
|0
|1
|0
|2:03
|1
|7.
|Норвегия
|1
|0
|0
|1
|0
|2:03
|1
|8.
|Южная Корея
|2
|0
|0
|0
|2
|1:18
|0
ГРУППОВОЙ ЭТАП
|
Пятница, 4 мая
|
Суббота, 5 мая
|Воскресенье, 6 мая
Австрия – Россия – 0:7 (0:3, 0:3, 0:1)
Корея – Канада – 0:10 (0:2, 0:6, 0:2)
Швеция – Чехия – 17:15
Германия – Норвегия – 17:15
Словакия – Швейцария – 21:15
Латвия – Финляндия – 21:15
|
Понедельник, 7 мая
|
Вторник, 8 мая
|
Среда, 9 мая
|
Четверг, 10 мая
|
Пятница, 11 мая
|
Суббота, 12 мая
|
Воскресенье, 13 мая
|
Понедельник, 14 мая
|
Вторник, 15 мая
ПЛЕЙ-ОФФ
Четверг, 17 мая
1/4 финала
А1 – В4 – 17:15
В1 – А4 – 17:15
А2 – В3 – 21:15
В2 – А3 – 21:15
Суббота, 19 мая
1/2 финала
16:15
20:15
Воскресенье, 20 мая
Матч за 3-е место
17:15
Финал
21:45
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