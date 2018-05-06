Чемпионат мира по хоккею 2018 года: расписание и результаты всех матчей

4 мая в Дании стартует чемпионат мира по хоккею 2018 года. Турнир пройдет в двух городах – Копенгагене и Хернинге, и продлится до 20 мая. Дания впервые в истории будет принимать мировое первенство по хоккею. Свой титул будет защищать команда Швеции, которая попала в группу А. На прошлом чемпионате мира шведы завоевали 10-е золото чемпионатов мира.

Согласно регламенту, команды, занявшие первые четыре места, выходят в плей-офф, а команды, занявшие 8-е место, вылетают в первый дивизион чемпионата мира 2019 года, но при одном условии – Словакия не покинет элитный дивизион, так как она в следующем голу будет принимать чемпионат мира. В этом случае судьба неудачника постигнет седьмую команду группы.

Напомним, на чемпионате мира в Дивизионе 1В, который проходил в литовском Каунасе, украинцы финишировали четвертыми.

А юниорская сборная Украины завоевала золотые медали на домашнем чемпионате мира в Дивизионе IВ.

Группа А

# Группа A И В ВО ПО П Г О 1. Россия 2 2 0 0 0 14:00 6 2. Швеция 1 1 0 0 0 5:00 3 3. Франция 2 1 0 0 1 6:09 3 4. Чехия 1 0 1 0 0 3:02 2 5. Швейцария 1 0 1 0 0 3:02 2 6. Словакия 1 0 0 1 0 2:03 1 7. Австрия 2 0 0 1 1 2:10 1 8. Беларусь 2 0 0 0 2 2:11 0

Группа В

# Группа B И В ВО ПО П Г О 1. США 2 1 1 0 0 9:04 5 2. Канада 2 1 0 1 0 14:05 4 3. Финляндия 1 1 0 0 0 8:01 3 4. Латвия 1 0 1 0 0 3:02 2 5. Дания 2 0 1 0 1 3:06 2 6. Германия 1 0 0 1 0 2:03 1 7. Норвегия 1 0 0 1 0 2:03 1 8. Южная Корея 2 0 0 0 2 1:18 0

ГРУППОВОЙ ЭТАП

Пятница, 4 мая

Россия – Франция – 7:0 (3:0, 1:0, 3:0)

США – Канада – 5:4 (1:2, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Швеция – Беларусь – 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Германия – Дания – 2:3 (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)





Суббота, 5 мая

Швейцария – Австрия - 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

Норвегия – Латвия - 2:3 (2:0, 0:1, 0:1, 0:1)

Франция – Беларусь - 6:2 (2:1, 1:0, 3:1)

Финляндия – Корея - 8:1 (2:0, 3:1, 3:0)

Чехия – Словакия – 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Дания – США – 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) Воскресенье, 6 мая

Австрия – Россия – 0:7 (0:3, 0:3, 0:1)

Корея – Канада – 0:10 (0:2, 0:6, 0:2)

Швеция – Чехия – 17:15

Германия – Норвегия – 17:15

Словакия – Швейцария – 21:15

Латвия – Финляндия – 21:15 Понедельник, 7 мая

Беларусь – Россия – 17:15

США – Германия – 17:15

Швеция – Франция – 21:15

Канада – Дания – 21:15





Вторник, 8 мая

Австрия – Словакия – 17:15

Корея – Латвия – 17:15

Чехия – Швейцария – 21:15

Финляндия – Норвегия – 21:15 Среда, 9 мая

Швейцария – Беларусь – 17:15

Германия – Корея – 17:15

Швеция – Австрия – 21:15

Финляндия – Дания – 21:15 Четверг, 10 мая

Словакия – Франция – 17:15

США – Латвия – 17:15

Чехия – Россия – 21:15

Норвегия – Канада – 21:15 Пятница, 11 мая

Франция – Австрия – 17:15

Дания – Норвегия – 17:15

Беларусь – Чехия – 21:15

США – Корея – 21:15 Суббота, 12 мая

Словакия – Швеция – 13:15

Латвия – Германия – 13:15

Австрия – Беларусь – 17:15

Дания – Корея – 17:15

Россия – Швейцария – 21:15

Канада – Финляндия – 21:15 Воскресенье, 13 мая

Франция – Чехия – 17:15

Норвегия – США – 17:15

Швейцария ю – Швеция – 21:15

Германия – Финляндия – 21:15





Понедельник, 14 мая

Россия – Словакия – 17:15

Корея – Норвегия – 17:15

Чехия – Австрия – 21:15

Канада – Латвия – 21:15





Вторник, 15 мая

Швейцария – Франция – 13:15

Финляндия – США – 13:15

Беларусь – Словакия – 17:15

Канада – Германия – 17:15

Россия – Швеция – 21:15

Латвия – Дания – 21:15

ПЛЕЙ-ОФФ

Четверг, 17 мая

1/4 финала

А1 – В4 – 17:15

В1 – А4 – 17:15

А2 – В3 – 21:15

В2 – А3 – 21:15

Суббота, 19 мая

1/2 финала

16:15

20:15

Воскресенье, 20 мая

Матч за 3-е место

17:15

Финал

21:45