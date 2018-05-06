Чемпионат мира по хоккею 2018 года: расписание и результаты всех матчей

5 Мая 2018, 23:50

Календарь мирового первенства по хоккею в элитном дивизионе

Фото AFP
Фото AFP

4 мая в Дании стартует чемпионат мира по хоккею 2018 года. Турнир пройдет в двух городах – Копенгагене и Хернинге, и продлится до 20 мая. Дания впервые в истории будет принимать мировое первенство по хоккею. Свой титул будет защищать команда Швеции, которая попала в группу А. На прошлом чемпионате мира шведы завоевали 10-е золото чемпионатов мира.

Согласно регламенту, команды, занявшие первые четыре места, выходят в плей-офф, а команды, занявшие 8-е место, вылетают в первый дивизион чемпионата мира 2019 года, но при одном условии – Словакия не покинет элитный дивизион, так как она в следующем голу будет принимать чемпионат мира. В этом случае судьба неудачника постигнет седьмую команду группы.

Напомним, на чемпионате мира в Дивизионе 1В, который проходил в литовском Каунасе, украинцы финишировали четвертыми

А юниорская сборная Украины завоевала золотые медали на домашнем чемпионате мира в Дивизионе IВ.

Группа А

#
 Группа A И В ВО ПО П Г О
1. Россия 2 2 0 0 0 14:00 6
2. Швеция 1 1 0 0 0 5:00 3
3. Франция 2 1 0 0 1 6:09 3
4. Чехия 1 0 1 0 0 3:02 2
5. Швейцария 1 0 1 0 0 3:02 2
6. Словакия 1 0 0 1 0 2:03 1
7. Австрия 2 0 0 1 1 2:10 1
8. Беларусь 2 0 0 0 2 2:11 0

Группа В

# Группа B И В ВО ПО П Г О
1. США 2 1 1 0 0 9:04 5
2. Канада 2 1 0 1 0 14:05 4
3. Финляндия 1 1 0 0 0 8:01 3
4. Латвия 1 0 1 0 0 3:02 2
5. Дания 2 0 1 0 1 3:06 2
6. Германия 1 0 0 1 0 2:03 1
7. Норвегия 1 0 0 1 0 2:03 1
8. Южная Корея 2 0 0 0 2 1:18 0

ГРУППОВОЙ ЭТАП

Пятница, 4 мая
Россия – Франция – 7:0 (3:0, 1:0, 3:0)
США – Канада – 5:4 (1:2, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Швеция – Беларусь – 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
Германия – Дания – 2:3 (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Суббота, 5 мая
Швейцария – Австрия - 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)
Норвегия – Латвия - 2:3 (2:0, 0:1, 0:1, 0:1)
Франция – Беларусь - 6:2 (2:1, 1:0, 3:1)
Финляндия – Корея - 8:1 (2:0, 3:1, 3:0)
Чехия – Словакия – 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
Дания – США – 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Воскресенье, 6 мая
Австрия – Россия – 0:7 (0:3, 0:3, 0:1)
Корея – Канада – 0:10 (0:2, 0:6, 0:2)
Швеция – Чехия – 17:15
Германия – Норвегия – 17:15
Словакия – Швейцария – 21:15
Латвия – Финляндия – 21:15

Понедельник, 7 мая
Беларусь –  Россия – 17:15
США – Германия – 17:15
Швеция – Франция – 21:15
Канада – Дания – 21:15

Вторник, 8 мая
Австрия – Словакия – 17:15
Корея – Латвия – 17:15
Чехия – Швейцария – 21:15
Финляндия – Норвегия – 21:15

Среда, 9 мая
Швейцария – Беларусь – 17:15
Германия – Корея – 17:15
Швеция – Австрия – 21:15
Финляндия – Дания – 21:15

Четверг, 10 мая
Словакия – Франция – 17:15
США – Латвия – 17:15
Чехия –  Россия – 21:15
Норвегия – Канада – 21:15

Пятница, 11 мая
Франция – Австрия – 17:15
Дания – Норвегия – 17:15
Беларусь – Чехия – 21:15
США – Корея – 21:15

Суббота, 12 мая
Словакия – Швеция – 13:15
Латвия – Германия – 13:15
Австрия – Беларусь – 17:15
Дания – Корея – 17:15
Россия – Швейцария – 21:15
Канада – Финляндия – 21:15

Воскресенье, 13 мая
Франция – Чехия – 17:15
Норвегия – США – 17:15
Швейцария ю – Швеция – 21:15
Германия – Финляндия – 21:15

Понедельник, 14 мая
Россия – Словакия – 17:15
Корея – Норвегия – 17:15
Чехия – Австрия – 21:15
Канада – Латвия – 21:15

Вторник, 15 мая
Швейцария – Франция – 13:15
Финляндия – США – 13:15
Беларусь – Словакия – 17:15
Канада – Германия – 17:15
Россия – Швеция – 21:15
Латвия – Дания – 21:15

ПЛЕЙ-ОФФ

Четверг, 17 мая

1/4 финала
А1 – В4 – 17:15
В1 – А4 – 17:15
А2 – В3 – 21:15
В2 – А3 – 21:15

Суббота, 19 мая

1/2 финала
16:15
20:15

Воскресенье, 20 мая

Матч за 3-е место
17:15

Финал
21:45
хоккей, чемпионат мира по хоккею

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Сегодня|Спорт

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