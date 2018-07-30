Чемпионат Украины по хоккею стартует 14 сентября

Украинская хоккейная лига определила дату старта сезона 2018/2019, а также формат проведения второго этапа чемпионата – плей-офф.

Первый матч чемпионата УХЛ сезона 2018/19 пройдет 14 сентября в Дружковке, где встретятся "Донбасс" и "Кременчук", чемпион и вице-чемпион УХЛ прошедшего сезона.

В будущем сезоне УХЛ, так же, как и прошлом, плей-офф начнется со стадии четвертьфинала – эти матчи будут сыграны до двух побед. В них встретятся команды, занявшие 3-6 и 4-5 места соответственно.

В свою очередь, клубы, занявшие 1 и 2 места по итогам регулярного чемпионата, пройдут сразу в полуфинал. Однако, в отличие от минувшего сезона, полуфинальные и финальная серии продлятся до четырех побед одной из команд. Таким образом, максимальное количество матчей в каждой из полуфинальной и финальной сериях плей-офф составит 7 игр.

Напомним, что в новом сезоне Украинской хоккейной лиги примет участие 6 клубов – "Белый Барс", МХК "Динамо", "Днепр", "Донбасс", "Кременчук" и "Ледяные Волки".

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