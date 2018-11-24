"Динамо" пропустило девять голов в чемпионате Украины

В Харькове состоялся матч 19-го тура чемпионата Украины по хоккею между МХК "Динамо" и "Кременчуком".

Традиционно для встреч МХК "Динамо" и "Кременчука", счет в матче открыли подопечные Александра Савицкого – отличился капитан команды Тимур Гриценко.

Во втором периоде команды обменялись "дуплетами": сначала харьковчане вышли вперед благодаря точным броскам Дмитрия Колядинского и Артема Кобикова, а затем статус-кво вернули кременчужане – Иван Цыпнятов и Глеб Кривошапкин.

Третья двадцатиминутка стала провальной для команды Александра Сеуканда с самого начала. За первые 10 минут периода дубль оформил Иван Савченко и еще один гол забил Руслан Ефимочкин – "динамовцы" же ответили лишь шайбой Алексея Сиротенко. После этого шайба побывала в воротах Тимура Мамедова еще трижды – по очереди своими шансами воспользовались Тимур Гриценко, Виктор Тютченко и Алексей Ворона, причем последние два отличились в меньшинстве.

Таким образом "Кременчук" оформляет рекордную в нынешнем сезоне победу над МХК "Динамо", и увеличивает отрыв от "Днепра" до 7 очков.

МХК "Динамо" – "Кременчук" – 3:9 (0:1; 2:2; 1:6)

Шайбы: 0:1 Гриценко (Савченко, Ворона), 04:13. 1:1 Колядинский (Халин), 23:35. 2:1 Кобиков (Максименко, Матвиенко – больш.), 24:32. 2:2 Цыпнятов (Фурса, Киселев – больш.), 30:37. 2:3 Кривошапкин (Толстушко), 31:03. 2:4 Савченко (Ворона, Севрюгин), 42:34. 2:5 Ефимочкин (Муртищев), 43:52. 3:5 Сиротенко (Халин), 45:36. 3:6 Савченко (Гриценко, Ворона), 48:37. 3:7 Гриценко (Бельский), 54:55. 3:8 Тютченко (Красильников, Грицких – меньш.), 57:36. 3:9 Ворона – меньш.), 58:08.