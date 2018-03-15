Харьковские хоккеистки впервые в истории независимой Украины завоевали золото чемпионата

Харьковские хоккеистки впервые в истории независимой Украины завоевали золото национального чемпионата. В "Пантерах" – так называется клуб – профессиональных хоккеисток почти нет. Играют домохозяйки, бухгалтеры, мастера маникюра. Но это нисколько не мешает им побеждать. 10 часов вечера у харьковских "Пантер" начало тренировки. На лед они выходят после работы.

Клубу всего два года. В нем играют домохозяйки, пресс-секретари, брокеры и мастера маникюра – спортсменкам от 16 до 45-ти. На прошлом чемпионате Украины удалось завоевать бронзу. В этом взяли уже золото. И еще 4 титула: лучший игрок, лучший нападающий, защитник и тренер.

Все получают удовольствие от игры – в этом и секрет успеха, говорит президент команды.

"Первый раз в истории независимости Украины в Харьков приехал Кубок национального первенства и это для нас большая гордость, что мы на энтузиазме вот так вот взяли его просто и привезли. Я считаю, что с нас даже можно взять пример", – говорит Екатерина Середенко, президент женского хоккейного клуба "Пантеры".

Сегодня чемпионок поздравила губернатор Харьковщины. Пообещала поддержку женскому хоккею.