ХК "Донбасс" выразил недовольство работой Федерации хоккея Украины

Хоккейный клуб "Донбасс" выразил недовольство работой Федерации хоккея Украины касательно определения чемпиона Украины в чемпионатах Украины сезона 2019-2020 годов среди юниоров и юношей (2000 – 2006 годов рождения), а также других региональных соревнований среди юношей (2007 – 2013 годов рождения).

Реклама

Вот что сообщается на официальном сайте ХК "Донбасс".

"Решением исполнительного комитета Федерации хоккея Украины было остановлено проведение матчей чемпионатов Украины сезона 2019-2020 годов среди юниоров и юношей (2000 – 2006 годов рождения), а также других региональных соревнований среди юношей (2007 – 2013 годов рождения).

Было принято решение об определении результатов чемпионатов Украины по итогам первого этапа соревнования, без учета результатов матчей плей-офф.

Хоккейный клуб "Донбасс" неоднократно обращался в ФХУ с просьбой разъяснить ситуацию с принятием поспешного решения остановки чемпионата. При этом ФХУ нарушило спортивный принцип определения результатов соревнования – "выдав" медали в кабинетах, а не определив сильнейшие команды на ледовых площадках.

Реклама

Старшая команда клубной школы "Донбасс 2004" одержала две победы в полуфинале чемпионата Украины U-16, оформив себе выход в финал соревнования. Во второй полуфинальной паре ("Галицкие Львы" – "Льдинка") до остановки чемпионата состоялся всего один поединок, то есть второй финалист соревнования не был определен. Однако ФХУ безосновательно определило чемпионом команду "Галицкие Львы".

В розыгрыше чемпионата Украины U-14 до остановки не были проведены все матчи регулярной части. Но даже при этом Федерация смогла "назначить" чемпиона.

Фундаментальной основой проведения любого соревнования является спортивный принцип. Определение победителя возможно только после завершения всей программы соревнований. Поэтому мы считаем, что определение победителя без сыгранных матчей плей-офф является несправедливым.

Дополнительно отметим, что на протяжении сезона наблюдались значительные нарушения процедур официального документооборота между комитетом детско-юношеского хоккея ФХУ и командами – участницами соревнований. Утвержденные регламенты соревнований, а также расписание чемпионатов не были своевременно предоставлены клубам. Информация об изменениях в расписании матчей сообщалась крайне неоперативно.

ХК "Донбасс" в очередной раз подчеркивает, что принятие решения об остановке розыгрыша чемпионатов и определение победителей без учета стадии плей-офф является прямым нарушением спортивного принципа, который должен лежать в основе работы ФХУ.

Реклама

Указанное решение было принято без обсуждений с представителями команд-участниц соревнования, без учета положений ст.42 Регламента чемпионатов Украины относительно определения победителей исключительно по результатам финальной серии плей-офф и, как следствие, произошло нарушение спортивного принципа.

Кроме того, ст.15 Регламента чемпионатов Украины среди юниоров и юношей, на которую ссылается исполнительный комитет ФХУ принимая свое решение, определяет порядок самостоятельного решения организатором вопросов по подготовке, организации и проведения отдельных матчей в случае, если такой порядок не определен Регламентом, но это никак не предоставляет организатору и (или) исполнительному комитету ФХУ право на определение итогов соревнования вопреки ст. 42 Регламента.

Принимая во внимание все вышеизложенное, хоккейный клуб "Донбасс" еще раз обращается к Федерации хоккея Украины, а также спортивной общественности нашей страны с требованием соблюдения спортивных принципов определения победителей соревнований. Просим провести повторное заседание исполнительного комитета Федерации хоккея Украины по этому вопросу, а также в соответствии со ст.15 Регламента, принять решение о продолжении матчей второго этапа чемпионатов Украины среди юношей и юниоров с определением итогов соревнований по результатам финальной серии плей-офф.

В противном случае, хоккейный клуб "Донбасс" и ДЮСШ "ХК "Донбасс" будут вынуждены обратиться в суд с исковым заявлением о признании недействительным решения исполкома ФХУ, принятого в нарушение норм регламента соревнований.

Считаем, что участие в "кулуарных соревнованиях", организованных Федерацией хоккея Украины, является сомнительным и не способствует развитию спортивного потенциала молодого поколения спортсменов. Поэтому оставляем за собой право не принимать участие в таких соревнованиях и добиваться отставки чиновников, принявших такое решение".

Реклама

Напомним, что 25 августа стартует турнир Открытый кубок Донбасса:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама