Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,6
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости хоккея

Хоккеист из Казахстана отправил россиянина в нокдаун ударом в голову прямо во время матча

Сегодня, 15:08

Павел Акользин одним ударом отправил Кирилла Петрова на лед во время матча КХЛ

Кирилл Петров проиграл драку с хоккеистом "Барыса"
Кирилл Петров проиграл драку с хоккеистом "Барыса".
Хоккеист из Казахстана отправил россиянина в нокдаун ударом в голову прямо во время матча //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/80a/e17/5c680ae170c5f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/80a/e17/5c680ae170c5f.jpg Хоккей Павел Акользин одним ударом отправил Кирилла Петрова на лед во время матча КХЛ

В Астане во время матча "Барыса" и "Авангарда" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги произошло драка хоккеистов. На последней минуте первого периода после опасного эпизода у ворот "Авангарда", которые защищает Игорь Бобков, произошла потасовка. Затем она переросла в полноценную драку.

Сначала защитник "Авангарда" Алексей Бондарев и форвард "Барыса" Дмитрий Шевченко потолкались у ворот Бобкова и получили по две минуты штрафа. Чуть позже форвард "Авангарда" Кирилл Петров и нападающий "Барыса" Павел Акользин устроили настоящий бой, победителем из которого вышел форвард "Барыса" и сборной Казахстана. Петров оказался на льду с разбитым лицом. Петров и Акользин получили по 5 минут штрафа за драку.

Кирилл Петров – двукратный обладатель Кубка Гагарина. В омский "Авангард" он перешел в это межсезонье. В 56 матчах этого сезона он набрал 23 (8+15) очка. Павел Акользин выступает за "Барыс" второй сезон. В 55 матчах сезона-2018/19 форвард набрал 15 (7+8) очков.

Напомним, что год назад произошла массовая драка украинских хоккеистов во время матча. Арбитр встречи "Донбасс" – "Белый Барс" выписал участникам драки 115 минут штрафа.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег драка, хоккеисты

Вы сейчас просматриваете новость " Хоккеист из Казахстана отправил россиянина в нокдаун ударом в голову прямо во время матча". Другие Новости хоккея смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Идеальный вес женщины (таблица)

Беременность не щадит? Каменских показала свою фигуру

Двойник Тины Кароль произвела фурор на сцене шоу «Голос країни 9»

Ядвига Поплавская: Не чувствую себя одинокой

Невзоров жёстко прошёлся по пропагандистке Скабеевой

Горбулин резко высказался о Зеленском-президенте

В Украине не станет еще двух банков

Брэд Питт снова станет отцом — СМИ (фото)

Внебрачный сын Шварценеггера предстал в образе своего отца

Оккупированный Донбасс может взлететь в воздух (видео)
Загрузка...

Букмекеры оценили шансы "Шахтера" и "Динамо" пройти в 1/8 финала Лиги Европы

Вчера, 11:06

Украинские команды стартовали в плей-офф Лиги Европы с одинаковым счетом – ничьей 2:2, ответные игры пройдут 21 февраля

1/16 финала Лиги Европы: все результаты первых матчей

Вчера, 09:26

"Шахтер" и "Динамо" сыграли с одинаковым счетом 2:2, Малиновский и Ракицкий отыграли по 90 минут за "Генк" и "Зенит"

Греческие полицейские жестко избили фанатов "Динамо"

Вчера, 08:43

Во время поединка 1/16 финала Лиги Европы с "Олимпиакосом" полицейские от души поработали дубинками

Сумасшедший дебют и "турбо" Тайсона: обзор матча "Шахтер" – "Айнтрахт"

Вчера, 08:20

Седьмая подряд домашняя ничья "Шахтера" против немецких команд: все решится во Франкфурте через неделю

"Шахтер" в меньшинстве сыграл вничью с "Айнтрахтом" в Лиге Европы

Вчера, 00:08

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "горняки" смогли дважды отыграться и вырвать ничью, играя вдесятером

Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов

Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)

Слава есть, а денег нет: 7 звезд, которые в долгах, как в шелках