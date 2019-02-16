Хоккеист из Казахстана отправил россиянина в нокдаун ударом в голову прямо во время матча

Павел Акользин одним ударом отправил Кирилла Петрова на лед во время матча КХЛ

Кирилл Петров проиграл драку с хоккеистом "Барыса".

Хоккеист из Казахстана отправил россиянина в нокдаун ударом в голову прямо во время матча //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/80a/e17/5c680ae170c5f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/80a/e17/5c680ae170c5f.jpg 2019-02-16T15:08:53+02:00 Хоккей Павел Акользин одним ударом отправил Кирилла Петрова на лед во время матча КХЛ

В Астане во время матча "Барыса" и "Авангарда" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги произошло драка хоккеистов. На последней минуте первого периода после опасного эпизода у ворот "Авангарда", которые защищает Игорь Бобков, произошла потасовка. Затем она переросла в полноценную драку.

Сначала защитник "Авангарда" Алексей Бондарев и форвард "Барыса" Дмитрий Шевченко потолкались у ворот Бобкова и получили по две минуты штрафа. Чуть позже форвард "Авангарда" Кирилл Петров и нападающий "Барыса" Павел Акользин устроили настоящий бой, победителем из которого вышел форвард "Барыса" и сборной Казахстана. Петров оказался на льду с разбитым лицом. Петров и Акользин получили по 5 минут штрафа за драку.

Кирилл Петров – двукратный обладатель Кубка Гагарина. В омский "Авангард" он перешел в это межсезонье. В 56 матчах этого сезона он набрал 23 (8+15) очка. Павел Акользин выступает за "Барыс" второй сезон. В 55 матчах сезона-2018/19 форвард набрал 15 (7+8) очков.

Напомним, что год назад произошла массовая драка украинских хоккеистов во время матча. Арбитр встречи "Донбасс" – "Белый Барс" выписал участникам драки 115 минут штрафа.

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