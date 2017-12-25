Итоги 25-го тура УХЛ: лидеры добыли уверенные победы

В Украинской хоккейной лиге наступила новогодняя пауза. В рамках 25-го тура УХЛ состоялись заключительные матчи в 2017 году.

"Белый Барс" – "Галицкие Львы" – 10:2 (2:1; 2:0; 6:1)

Шайбы: 0:1 Арабов (Арустамов, Муртищев), 01:05. 1:1 Даниленко (Куцевич, Лесников), 08:00. 2:1 Тимченко (Ромащенко, Табашник), 16:11. 3:1 Панов (Тимченко, Ромащенко), 23:05. 4:1 Ядловский (Даниленко, Лесников), 24:20. 5:1 Панов (Тимченко, Ромащенко), 45:14. 6:1 Тимченко (Ромащенко, Табашник – меньш.), 57:18. 7:1 Ромахин (Сеник, Ядловский – меньш.), 58:46. 8:1 Лесников (Табашник, Даниленко – шестой полевой игрок), 50:40. 8:2 Кизло (Сирченко), 51:28. 9:2 Куцевич (Лесников, Даниленко), 51:38. 10:2 Ромащенко, 57:40.



"Белый Барс": Люльчук; Табашник – Герцик, Васильев – Ядловский, Гриценко – Грицюк; Панов – Ромащенко – Тимченко, Куцевич – Даниленко – Лесников, Козиенко – Дурдыев – Печерских, Ромахин – Гуменюк – Сеник.



"Галицкие Львы": Вязовов; Толстушко – Ратушный, Сысак – Сирченко, Середа – Порупа, Сивульский – Тонковид; Кизло – Дворник – Генералов, Абаджян – Муртищев – Арабов, Чиканцев – Алексейчук – Панченко, Брага – Попережай – Арустамов.

В Белую Церковь "Галицкие Львы" приехали после двух побед подряд, чего с дебютантом чемпионата доселе не случалось. Неудивительно, что гости побежали вперед уже со стартового вбрасывания, и первый же бросок стал результативным для "Галицких Львов" – отличился Богдан Арабов. Сразу после заброшенной шайбы "львы" отошли к своим воротам, а "барсы" включили давление, и результатом стала шайба Дмитрия Даниленко, "пробившего" Владислава Вязовова с острого угла.



Вперед "Белый Барс" вышел на 17-й минуте матча, когда защитники "львов" оставили Евгения Тимченко одного прямо перед воротами – и нападающий отправил шайбу в ворота с убойной позиции.



Второй период начался с того же, чем закончился первый – "Белый Барс" проводил атаку за атакой, что привело к двум заброшенным шайбам в ворота "львов". Сначала на 24-й минуте отличился Иван Панов, оставшийся один перед пустым углом ворот, а буквально через минуту мощным броском счёт увеличил Максим Ядловский. "Галицкие Львы" имели несколько неплохих возможностей, и даже поиграли минуту в формате 5 на 3, но шайба упрямо не шла в ворота Сергея Люльчука.



Зато разыгрались хоккеисты "Белого Барса". По очереди забросили Иван Панов, Евгений Тимченко, Максим Ромахин и Никита Лесников, причём Тимченко и Ромахин отличились в меньшинстве! "Галицкие Львы" ответили на такую активность шайбой Романа Кизло, но последнее слово в поединке осталось за "барсами" – Владислав Куцевич и Руслан Ромащенко довели счет до – 10:2.

"Донбасс" – "Кременчуг" – 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 Луговой (Мазур, Коренчук – больш.), 18:54. 2:0 Лялька (Костиков), 20:38. 3:0 Коренчук (Захаров, Луговой – больш.), 24:57. 4:0 Костиков (Захаров, Лялька), 46:57. 5:0 Александров (Лялька, Коренчук – больш.), 55:59.



"Донбасс": Дьяченко; Луговой – Мазур – Коренчук (А), Матвиенко – Александров; Лялька (А) – Захаров (К) – Костиков, Игнатенко – Шпак; Новиков – Коваленко – Мостовой, Григорьев – Фирсов; Ворона – Влад – Свищев, Ордынский.



"Кременчук": Петленко; Костюк – Карпенко (К) – Бойков (А), Роганов – Козачук; Чернышенко (А) – Красильников – Алексанян-Петрович, Грицких – Наливайко; Ефимочкин – Шах – Полищук, Горлушко – Савицкий; Крючёнкин.

Заключительный матч 2017 года в Украинской хоккейной лиге вышел не таким интригующим, как ожидалось изначально.

Хотя с первых минут первого периода гости показали, что намерены прервать впечатляющую победную серию "Донбасса". Команды обменялись опасными атаками, но открыть счёт так и не получилось. Однако на последней минуте первого периода Владиславу Луговому удалось воспользоваться численным преимуществом и пробить голкипера "Кременчуга" Никиту Петленко. Эта шайба для Владислава стала первой, заброшенной в ворота своей бывшей команды после перехода в "Донбасс".

Вторая двадцатиминутка стартовала с преимуществом "Донбасса". Уже на второй минуте периода, в результате затяжной атаки, Виталий Лялька вывел свою команду вперед. Спустя 4 минуты первое звено вновь отличилось в большинстве – Илья Коренчук забросил ещё одну шайбу в ворота "Кременчуга".

Гораздо активнее в атаке вели себя подопечные Александра Савицкого в заключительном периоде матча, однако на экваторе третьего периода, с помощью Виктора Захарова, отличился другой нападающий "Донбасса" Александр Костиков забросив в ворота "горожан" четвёртую безответную шайбу.



Последнюю шайбу в матче на свой счет записал защитник дончан Александр Александров, реализовав ещё одно большинство своей команды. Ряд удалений в концовке матча так и не позволил "Кременчугу" забросить шайбу в ворота Богдана Дьяченко.



Таким образом, "Донбасс" оформил 24-ю победу подряд в заключительном матче Украинской хоккейной лиги в 2017 году. Возобновится чемпионат УХЛ 6 января, когда пройдут сразу два матча 26-го тура.

Напомним, что ранее третий матч 25-го тура между МХК "Динамо" и "Волками" был перенесен на 10 января.