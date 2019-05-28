Итоги года в украинском хоккее: названы лучшие хоккеисты и тренеры сезона в УХЛ
Лучшие хоккеисты, тренеры и функционеры украинского хоккея получили награды на первой в истории церемонии Звезды хоккейного года
Вечером в понедельник, 27 мая, Украинская хоккейная лига (УХЛ) впервые в истории провела церемонию награждения лучших игроков и менеджеров сезона 2018/19. Церемония "Звезды хоккейного года" прошла в Киеве. Специальных призов были удостоены лучшие хоккеисты, руководители хоккейных клубов, тренеры и наиболее активные СМИ. Победителей в каждой номинации определяло экспертное жюри и награждало их соответствующими призами. Всего в рамках церемонии предусмотрено более 20 номинаций.
Лучшим вратарем был признан Олег Петров из "Днепра", лучшим защитником – главный бородач украинского хоккея Всеволод Толстушко из "Кременчука", нападающим – Виталий Лялька из "Донбасса".
Досталась награда и сайту segodnya.ua – как одному из самых активных в освещении украинского хоккея.
Победители церемонии награждения "Звезды хоккейного года" выглядят следующим образом:
- Лучший вратарь – Олег Петров ("Днепр");
- Лучший защитник – Всеволод Толстушко ("Кременчук");
- Лучший нападающий – Виталий Лялька ("Донбасс");
- Лучший бомбардир и снайпер чемпионата – Николай Киселев ("Кременчук");
- Лучший нападающий защитного плана – Тимур Гриценко ("Кременчук");
- Лучший новичок – Денис Бородай ("Белый Барс");
- Джентельмен на льду – Алексей Красильников ("Кременчук");
- Лучший легионер – Илья Коренчук ("Донбасс");
- Номинация "Золотая шайба" – Артем Пуголовкин ("Донбасс");
- Номинация "Золотая клюшка" – Олег Петров ("Днепр");
- Номинация "Золотой свисток" – Александр Батезатов;
- Номинация "За верность игре" – Виктор Захаров ("Донбасс"), Владимир Чердак (МХК "Динамо"), Андрей Хапков ("Ледяные Волки"), Валерий Середенко ( МХК "Динамо");
- Номинация работа вне льда – "Донбасс"
- Лучший игрок юниорской хоккейной лиги – Артем Целогородцев ("Днепр")
- Лучший украинский игрок на международной арене – Андрей Михнов ("Тыхы", Польша)
- Лучший игрок Женского чемпионата – Дарья Цимеренко ("Украиночка")
- Лучшая пресс-служба – "Донбасс"
- Кадровая подготовка – "Белый Барс"
Ранее исполнительный директор Украинской хоккейной лиги Алексей Брага рассказал нам о предстоящей церемонии награждения лучших в сезоне: "Мы уже доросли до таких мероприятий, как в НХЛ".
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