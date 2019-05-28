Итоги года в украинском хоккее: названы лучшие хоккеисты и тренеры сезона в УХЛ

Лучшие хоккеисты, тренеры и функционеры украинского хоккея получили награды на первой в истории церемонии Звезды хоккейного года

Церемония "Звезды хоккейного года" прошла в Киеве 27 мая. Фото: Сегодня|Спорт

Вечером в понедельник, 27 мая, Украинская хоккейная лига (УХЛ) впервые в истории провела церемонию награждения лучших игроков и менеджеров сезона 2018/19. Церемония "Звезды хоккейного года" прошла в Киеве. Специальных призов были удостоены лучшие хоккеисты, руководители хоккейных клубов, тренеры и наиболее активные СМИ. Победителей в каждой номинации определяло экспертное жюри и награждало их соответствующими призами. Всего в рамках церемонии предусмотрено более 20 номинаций.

Лучшим вратарем был признан Олег Петров из "Днепра", лучшим защитником – главный бородач украинского хоккея Всеволод Толстушко из "Кременчука", нападающим – Виталий Лялька из "Донбасса".

Досталась награда и сайту segodnya.ua – как одному из самых активных в освещении украинского хоккея.

Победители церемонии награждения "Звезды хоккейного года" выглядят следующим образом:

Лучший вратарь – Олег Петров ("Днепр");

Лучший защитник – Всеволод Толстушко ("Кременчук");

Лучший нападающий – Виталий Лялька ("Донбасс");

Лучший бомбардир и снайпер чемпионата – Николай Киселев ("Кременчук");

Лучший нападающий защитного плана – Тимур Гриценко ("Кременчук");

Лучший новичок – Денис Бородай ("Белый Барс");

Джентельмен на льду – Алексей Красильников ("Кременчук");

Лучший легионер – Илья Коренчук ("Донбасс");

Номинация "Золотая шайба" – Артем Пуголовкин ("Донбасс");

Номинация "Золотая клюшка" – Олег Петров ("Днепр");

Номинация "Золотой свисток" – Александр Батезатов;

Номинация "За верность игре" – Виктор Захаров ("Донбасс"), Владимир Чердак (МХК "Динамо"), Андрей Хапков ("Ледяные Волки"), Валерий Середенко ( МХК "Динамо");

Номинация работа вне льда – "Донбасс"

Лучший игрок юниорской хоккейной лиги – Артем Целогородцев ("Днепр")

Лучший украинский игрок на международной арене – Андрей Михнов ("Тыхы", Польша)

Лучший игрок Женского чемпионата – Дарья Цимеренко ("Украиночка")

Лучшая пресс-служба – "Донбасс"

Кадровая подготовка – "Белый Барс"

Ранее исполнительный директор Украинской хоккейной лиги Алексей Брага рассказал нам о предстоящей церемонии награждения лучших в сезоне: "Мы уже доросли до таких мероприятий, как в НХЛ".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Итоги года в украинском хоккее: названы лучшие хоккеисты и тренеры сезона в УХЛ". Другие Новости хоккея смотрите в блоке "Последние новости"