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Итоги года в украинском хоккее: названы лучшие хоккеисты и тренеры сезона в УХЛ

28 мая, 11:54

Лучшие хоккеисты, тренеры и функционеры украинского хоккея получили награды на первой в истории церемонии Звезды хоккейного года

Церемония "Звезды хоккейного года" прошла в Киеве 27 мая
Церемония "Звезды хоккейного года" прошла в Киеве 27 мая. Фото: Сегодня|Спорт

Вечером в понедельник, 27 мая, Украинская хоккейная лига (УХЛ) впервые в истории провела церемонию награждения лучших игроков и менеджеров сезона 2018/19. Церемония "Звезды хоккейного года" прошла в Киеве. Специальных призов были удостоены лучшие хоккеисты, руководители хоккейных клубов, тренеры и наиболее активные СМИ. Победителей в каждой номинации определяло экспертное жюри и награждало их соответствующими призами. Всего в рамках церемонии предусмотрено более 20 номинаций.

Лучшим вратарем был признан Олег Петров из "Днепра", лучшим защитником – главный бородач украинского хоккея Всеволод Толстушко из "Кременчука", нападающим – Виталий Лялька из "Донбасса".

Досталась награда и сайту segodnya.ua – как одному из самых активных в освещении украинского хоккея.

Победители церемонии награждения "Звезды хоккейного года" выглядят следующим образом:

  • Лучший вратарь – Олег Петров ("Днепр");
  • Лучший защитник – Всеволод Толстушко ("Кременчук");
  • Лучший нападающий – Виталий Лялька ("Донбасс");
  • Лучший бомбардир и снайпер чемпионата  – Николай Киселев ("Кременчук");
  • Лучший нападающий защитного плана – Тимур Гриценко ("Кременчук");
  • Лучший новичок – Денис Бородай ("Белый Барс");
  • Джентельмен на льду – Алексей Красильников ("Кременчук");
  • Лучший легионер – Илья Коренчук ("Донбасс");
  • Номинация "Золотая шайба" – Артем Пуголовкин ("Донбасс");
  • Номинация "Золотая клюшка" – Олег Петров ("Днепр");
  • Номинация "Золотой свисток" – Александр Батезатов;
  • Номинация "За верность игре" – Виктор Захаров ("Донбасс"), Владимир Чердак (МХК "Динамо"), Андрей Хапков ("Ледяные Волки"), Валерий Середенко ( МХК "Динамо");
  • Номинация работа вне льда – "Донбасс"
  • Лучший игрок юниорской хоккейной лиги – Артем Целогородцев ("Днепр")
  • Лучший украинский игрок на международной арене – Андрей Михнов ("Тыхы", Польша)
  • Лучший игрок Женского чемпионата – Дарья Цимеренко ("Украиночка")
  • Лучшая пресс-служба – "Донбасс"
  • Кадровая подготовка – "Белый Барс"

Ранее исполнительный директор Украинской хоккейной лиги Алексей Брага рассказал нам о предстоящей церемонии награждения лучших в сезоне: "Мы уже доросли до таких мероприятий, как в НХЛ".

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Тег хоккеисты, УХЛ, Виталий Лялька, Всеволод Толстушко

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Источники:

Сегодня|Спорт , uhl.com.ua

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