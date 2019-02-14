"Кременчук" громит "Белый Барс" и возвращает второе место в таблице УХЛ

Уже в середине игры хоккеисты "Кременчука" вели 6:0, а итоге Николай Киселев оформил хет-трик

"Кременчук" - "Белый Барс" 9:2. Фото: uhl.com.ua

"Кременчук" громит "Белый Барс" и возвращает второе место в таблице УХЛ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/5c1/94e/5c65c194e2db4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/5c1/94e/5c65c194e2db4.jpg 2019-02-14T21:33:04+02:00 Хоккей Уже в середине игры хоккеисты "Кременчука" вели 6:0, а итоге Николай Киселев оформил хет-трик

В Кременчуге состоялся заключительный матч 36-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором "Кременчук" принимал "Белый Барс". Уже на 3-й минуте встречи счет открыл форвард "горожан" Виктор Тютченко. До конца первого периода "Кременчук" смог отправить в ворота Кирилла Кучера еще три шайбы – сначала в меньшинстве отметился Алексей Красильников, а затем дважды подряд большинство реализовали Алексей Ворона и Николай Киселев. Сразу после четвертой пропущенной шайбы место в воротах "Белого Барса" занял Александр Качула.

К середине встречи кременчужане вели 6:0, благодаря голам Дмитрия Чорного и Ивана Савченко. Однако "барсы" смогли немного сократить разрыв – Денис Бородай и Евгений Тимченко смогли "пробить" Никиту Гордюшина.

Третий период прошел под абсолютным контролем "Кременчука", и в ворота Александра Качулы влетело еще три шайбы. Сначала своим шансом воспользовался Глеб Кривошапкин, а затем еще дважды забросил Николай Киселев, оформив хет-трик.

Победа в матче позволила "Кременчуку" выйти на второе место в турнирной таблице, сравнявшись по очкам с "Днепром". Кременчужане опережают "щук" благодаря большему количеству набранных очков в личных встречах, и имеют одну игру в запасе.

Следующие матчи чемпионата УХЛ состоятся 16 февраля. Сначала в 13:00 "Днепр" сыграет с "Белым Барсом", а затем в 17:00 "Кременчук" примет МХК "Динамо".

"Кременчук" – "Белый Барс" 9:2 (4:0; 2:2; 3:0)

Шайбы: 1:0 Тютченко (Севрюгин), 02:31. 2:0 Красильников (Тютченко – меньш.), 08:28. 3:0 Ворона (Севрюгин, Савченко – больш.), 13:11. 4:0 Киселев (Зайцев, Толстушко – больш.), 15:31. 5:0 Чорный, 24:16. 6:0 Савченко – штрафной бросок, 29:51. 6:1 Бородай (Ружников, Панченко), 31:34. 6:2 Тимченко (Панов), 37:52. 7:2 Кривошапкин (Толстушко, Грицких), 44:50. 8:2 Киселев (Толстушко, Зайцев – больш.), 51:34. 9:2 Киселев (Кривошапкин, Толстушко), 55:16.

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