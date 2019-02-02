"Ледяные Волки" снова проиграли: в 33-й раз в этом сезоне УХЛ

"Белый Барс" на выезде обыграл киевский клуб "Ледяные Волки" со счетом 3:1

"Ледяные Волки" снова проиграли. Фото: uhl.com.ua

"Ледяные Волки" снова проиграли: в 33-й раз в этом сезоне УХЛ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/5b7/747/5c55b77479324.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/5b7/747/5c55b77479324.jpg 2019-02-02T17:30:00+02:00 Хоккей "Белый Барс" на выезде обыграл киевский клуб "Ледяные Волки" со счетом 3:1

Киевский хоккейный клуб "Ледяные Волки" потерпел очередное поражение в чемпионате Украины. В 35-м туре Украинской хоккейной лиги киевляне на своем льду уступили "Белому Барсу". Поединок прошел в субботу и завершился со счетом 3:1 в пользу команды из Белой Церкви.

Хозяева первыми повели в счете: на девятой минуте Михаил Бурнатов со второй попытки переиграл вратаря "барсов". Выиграв первый период, "Ледяные Волки" полностью провалили второй, пропустив три шайбы. В составе победителей отличились Юрий Качан и 16-летний Михаил Симчук, который в первом матче в УХЛ забросил две шайбы. В заключительном периоде зрители голов не увидели.

"Ледяные Волки", занимающие последнюю строчку в турнирной таблице чемпионата Украины по хоккею, потерпели уже 33-е поражение в сезоне, при этом команда одержала только две победы.

"Ледяные Волки" – "Белый Барс" – 1:3 (1:0, 0:3, 0:0).

Позже в субботу состоится поединок МХК "Динамо" – ХК "Донбасс". Начало встречи в Харькове на арене "Салтовский лед" – в 18:30.

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