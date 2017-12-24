Ночь сломанных пальцев в НБА и НХЛ – два спортсмена получили аналогичную травму

В ночь с субботы на воскресенье по киевскому времени в сильнейших баскетбольной и хоккейной лигах – НБА и НХЛ – прошли очередные поединки регулярного чемпионата. Интересно, что в этот день спортсмены из разных лиг получили одинаковые травмы – перелом пальца.

Защитник "Колорадо Эвеланш" Тайсон Бэрри сломал палец в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Аризоной Койотис" (6:2). Бэрри получил травму в первом периоде матча при попытке заблокировать бросок соперника. Сроки восстановления 26-летнего хоккеиста не уточняются. В этом сезоне НХЛ Бэрри забросил 4 шайбы и сделал 23 результативных передачи в 34 матчах.

Центровой "Орландо Мэджик" Никола Вучевич выбыл из строя на 6-8 недель также из-за перелома пальца. Вучевич получил травму в матче с "Вашингтоном" (103:130). В ближайшее время 27-летний баскетболист перенесет операцию. В нынешнем сезоне НБА Вучевич в среднем за игру набирал 17,8 очка, делал 9,6 подбора и 1,2 блок-шота.

Ранее мы писали, что хоккеисту наложили 60 швов после удара коньком по лицу. Дрю Миллер получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ, когда соперник упал и задел его коньком.

Напомним, что в начале года Звезда НХЛ Сидни Кросби раздробил палец сопернику. Кросби отсек клюшкой часть фаланги пальца защитнику "Оттавы" Мето.