Откровенное фото дочери Уэйна Гретцки собрало тысячи "лайков" в соцсетях

Вчера, 18:51

Дочь легендарного хоккеиста Уэйна Гретцки опубликовала фотографии в купальнике

Паулина Гретцки. Фото Instagram
Паулина Гретцки. Фото Instagram

Старшая дочь легендарного хоккеиста Уэйна Гретцки певица и модель Паулина снова порадовала своих поклонников "горячим" фото в бикини. Откровенный снимок в Instagram уже собрал более 30 тысяч "лайков" и более 500 восторженных комментариев.

Напомним, что Уэйну Гретцки принадлежит 61 рекорд в НХЛ, вместе с "Эдмонтоном" он четырежды выиграл Кубок Стэнли. В его активе девять "Харт Трофи" (приз самому ценному игроку сезона) и десять "Арт Росс Трофи" (награда лучшему бомбардиру).

С 2011 года Паулина встречается с гольфистом Дастином Джонсоном, с которым она помолвлена с августа 2013 года. У пары есть два сына.

Паулина начала карьеру фотомодели в августе 2005 года со съемок для канадского журнала Flare. В 2014 году заняла 59 место в списке "AskMen". В 2006 году выпустила дебютный музыкальный сингл "Collecting Dust" в стиле поп.

29-летняя Паулина Гретцки позирует в бикини:

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В 2016 году хоккейная карточка с Уэйном Гретцки продана за рекордные 465 тысяч долларов. Карточка была выпущена 39 лет назад, когда 18-летний новичок НХЛ дебютировал в Лиге.

Ранее мы писали, что дочь футболиста-алкоголика Пола Гаскойна взрывает Instagram своими фото. Бьянка Гаскойн не стесняется выставлять свое тело напоказ.
бикини, WAGs, Паулина Гретцки

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Сегодня|Спорт

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