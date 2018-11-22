Первое звено Херсона не дало поспать: "Днепр" порвал "Белый Барс"

Судьба матча УХЛ "Днепр" – "Белый Барс" была решена еще в первом периоде

Матчем между "Днепром" и "Белым Барсом" завершился 18-й тур чемпионата Украины по хоккею. Исход поединка "Днепр" решил еще в первом периоде, забросив в ворота "Белого Барса" сразу четыре шайбы – отличились Кирилл Бондаренко, Валентин Сирченко, Иван Золотухин и Николай Коляда.

"Огрызнуться" в ответ хозяевам площадки белоцерковцы смогли только на экваторе поединка, когда Юрий Качан расстрелял Олега Петрова и отыграл одну пропущенную шайбу. Эта шайба Юрия Качана так и осталась единственной для команды Константина Буценко в этом матче.

Третья двадцатиминутка прошла под полным контролем херсонского клуба, за счет чего Кириллу Бондаренко удалось сделать дубль и установить окончательный счет 5:1 в этой встрече.

Отметим, что три из пяти шайб "Днепра" забросили хоккеисты первого звена, а форвард Кирилл Бондаренко набрал 4 (2+2) очка, став самым результативным игроком херсонцев в этом поединке.

Напомним, что завтра, 23 ноября херсонцы сыграют повторный поединок против команды Константина Буценко в рамках 19 тура УХЛ. Матч начнется в 19:00.

"Днепр" – "Белый Барс" 5:1 (4:0, 0:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 Бондаренко (Янишевский), 5:58; 2:0 Сирченко (Коваленко, Жвачкин), 14:25; 3:0 Золотухин (Бондаренко), 16:41; 4:0 Коляда (Янишевский, Бондаренко), 17:25; 4:1 Качан (Панов), 25:22; 5:1 Бондаренко (Коляда, Янишевский), 40:36.

"Днепр": Петров (Сурканов – 47:14); Декало – Шулешов, Матусевич – Афанасьев, Шпак – Пугачёв, Кругляков – Будько; Бондаренко – Коляда (К) – Янишевский (А), Коваленко – Сирченко – Жвачкин (А), Золотухин – Мацейко – Болдырев, Тимченко – Болотин – Брага.

"Белый Барс": Качула (Кучер – с 14:25); Гребеник – Таран (А), Логач – Ядловский (А), Васильев – Грицюк, Буняк – Гриценко; Дурдыев – Бородай – Тимченко (К), Куцевич – Качан – Лесников, Печерских – Ружников – Панченко, Панов – Арабов – Ромахин.

Напомним, что на днях был презентован новый логотип чемпионата Украины по хоккею.