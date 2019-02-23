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Предпоследний тур регулярного чемпионата УХЛ: расписание и трансляции матчей

Сегодня, 10:16

Матчи пройдут 23-24 февраля, лидер сезона "Донбасс" сразится с третьей командой в турнирной таблице "Днепром"

В УХЛ подходит к завершению регулярный чемпионат
В УХЛ подходит к завершению регулярный чемпионат. Фото: uhl.com.ua
Предпоследний тур регулярного чемпионата УХЛ: расписание и трансляции матчей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/100/f95/5c7100f95229d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/100/f95/5c7100f95229d.jpg Хоккей Матчи пройдут 23-24 февраля, лидер сезона "Донбасс" сразится с третьей командой в турнирной таблице "Днепром"

23 и 24 февраля в чемпионате Украины по хоккею пройдут поединки 39-го тура. Лидер Украинской хоккейной лиги "Донбасс" на своем льду примет "Днепр", занимающий в турнирной таблице третье место, а идущий вторым "Кременчук" на выезде сразится с "Белым Барсом". Также состоится битва аутсайдеров УХЛ "Динамо" – "Ледяные Волки".

МХК "Динамо" – "Ледяные Волки"

23 февраля 15:05

10 дней назад "Ледяные Волки" в поединке против "Динамо" прервали 24-матчевую серию поражений. Тогда команде Николая Сидорова удалось вырвать победу со счетом 5:4 за 22 секунды до финальной сирены. Хотя в целом статистика нынешнего сезона не в пользу киевлян. У "динамовцев" четыре победы в личных противостояниях. Еще один раз харьковский клуб праздновал победу после овертайма. В самом первом матче чемпионата "Волки" одолели "Динамо" в серии буллитов 4:3. Сегодня у двух команд нет дисквалифицированных, а лазареты не пополнялись новыми игроками.

"Донбасс" – "Днепр"

23 февраля 17:00. ТВ: Xsport

Центральная игра тура состоится в Дружковке на "Альтаире", куда в гости к "Донбассу" пожалует "Днепр". Этот поединок можно назвать противостоянием текущего и совсем недавнего лидеров турнира. Херсонцы не сумели удержать первую строчку в чемпионате, и теперь и вовсе рискуют отправиться в 1/4 финала плей-офф. Отставание от "Кременчука" в четыре пункта, а от дончан в шесть очков, отыграть за два оставшихся тура будет крайне сложно. Еще одна интрига оставшихся поединков – сумеет ли "Донбасс" забросить 200-ю шайбу в "регулярке". Для этого действующему чемпиону необходимо забросить в домашних играх против "Днепра" и "Кременчука" минимум 12 голов.

В трех стартовых матчах сезона неизменно побеждали херсонские хоккеисты (2:0, 4:1 и 3:2). И только в четвертой игре "Донбассу" удалось одолеть соперников 1:0. Затем клубы обменялись идентичными победами по буллитам 3:2, а вот в последнем поединке дончане впервые уверенно обыграли "Днепр" 5:2. Как всегда интерес вызовет дуэль лучших вратарей чемпионата – Богдана Дьяченко и Олега Петрова. У них на двоих 14 "шатаутов" в текущем сезоне: шесть у Дьяченко и восемь у Петрова.

"Белый Барс" – "Кременчук"

24 февраля 13:00. ТВ: Xsport

Интересное противостояние закроет программу предпоследнего тура "регулярки": "Кременчук" отправится в гости к "Белому Барсу". На "Ледовом стадионе" любому сопернику бывает непросто, ведь команда Константина Буценко всегда отличается боевыми качествами. Тем не менее, кременчужане побеждали в Белой Церкви во всех трех случаях – 5:3, 3:1 и 6:2.

В начале января в этой паре случилась громкая сенсация, когда "барсы" на выезде совершили невероятный камбек. Гости проигрывали 0:3, но в итоге вырвали победу со счетом 5:4. Это один из самых непредсказуемых результатов текущего чемпионата. Теперь тренерскому штабу "Белого Барса" придется серьезно поразмыслить, как остановить лучшую атаку лиги, ведь в прошлом туре хоккеисты "Кременчука" забили 200-й гол в турнире. Отметим, что у гостей из-за дисквалификации 10-минутный штраф получил форвард кременчужан Дмитрий Чорный.

Напомним, что в понедельник игроки "Донбасса" сошлись в поединке с юными хоккеистами, играли 4 против 17:

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Тег ХК Донбасс, Динамо Харьков, Белый барс, УХЛ, ХК Кременчук, ХК Днепр, Ледяные Волки

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Источники:

Сегодня|Спорт , uhl.com.ua

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