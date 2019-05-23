Россияне проиграли протест, но выиграли матч против США на хоккейном чемпионате мира

Сборная России в четвертьфинале обыграла американскую команду со счетом 4:3

Сборная России продолжает серию побед на ЧМ-2019. Фото: Reuters

Сборная России победила команду США со счетом 4:3 в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. В составе победителей отличились Никита Гусев, Михаил Сергачев, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко. За сборную США забил Брэдди Шей, Ноа Хэнифин, Алекс Дебринкэт. Форвард сборной России Никита Гусев набрал 3 очка.

Россияне вели 4:2 за три минуты до окончания встречи, американцы убрали голкипера и забили шайбу. Но российская команда тут же подала протест на эту шайбу, мол, один из американцев не по правилам мешал вратарю. После просмотра повторов судьи приняли решение засчитать взятие ворот – 4:3.

Ранее сборная России заняла первое место в группе B – семь побед в семи матчах, максимум набранных очков. Американцы стали четвертыми в группе А – 5 побед и 2 поражения.

Россия – США – 4:3 (2:0, 0:1, 2:2)

Голы: Гусев (Сергачев, Кучеров), 01:07 (1:0); Сергачев (Гусев), 15:47 (2:0, бол); Шей (Кейн, Годро), 22:22 (2:1); Капризов (Сергачев, Гусев), 41:31 (3:1); Хэнифин (Хьюз), 45:53 (3:2); Григоренко (Малкин, Дадонов), 47:02 (4:2); Дебринкэт (Кейн, Хьюз), 57:10 (4:3).

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Россияне проиграли протест, но выиграли матч против США на хоккейном чемпионате мира". Другие Новости хоккея смотрите в блоке "Последние новости"