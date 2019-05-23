Сделать стартовой
26,3
29,38
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости хоккея

Россияне проиграли протест, но выиграли матч против США на хоккейном чемпионате мира

23 мая, 19:39

Сборная России в четвертьфинале обыграла американскую команду со счетом 4:3

Сборная России продолжает серию побед на ЧМ-2019
Сборная России продолжает серию побед на ЧМ-2019. Фото: Reuters

Сборная России победила команду США со счетом 4:3 в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. В составе победителей отличились Никита Гусев, Михаил Сергачев, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко. За сборную США забил Брэдди Шей, Ноа Хэнифин, Алекс Дебринкэт. Форвард сборной России Никита Гусев набрал 3 очка.

Россияне вели 4:2 за три минуты до окончания встречи, американцы убрали голкипера и забили шайбу. Но российская команда тут же подала протест на эту шайбу, мол, один из американцев не по правилам мешал вратарю. После просмотра повторов судьи приняли решение засчитать взятие ворот – 4:3.

Ранее сборная России заняла первое место в группе B – семь побед в семи матчах, максимум набранных очков. Американцы стали четвертыми в группе А – 5 побед и 2 поражения.


Россия – США – 4:3 (2:0, 0:1, 2:2)
Голы: Гусев (Сергачев, Кучеров), 01:07 (1:0); Сергачев (Гусев), 15:47 (2:0, бол); Шей (Кейн, Годро), 22:22 (2:1); Капризов (Сергачев, Гусев), 41:31 (3:1); Хэнифин (Хьюз), 45:53 (3:2); Григоренко (Малкин, Дадонов), 47:02 (4:2); Дебринкэт (Кейн, Хьюз), 57:10 (4:3).

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Сборная России по хоккею, сборная США по хоккею, чемпионат мира по хоккею, ЧМ-2019

Вы сейчас просматриваете новость " Россияне проиграли протест, но выиграли матч против США на хоккейном чемпионате мира". Другие Новости хоккея смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Ответил очень точно: политолог оценил реакцию Зеленского

12 животных, которые хранят верность партнеру всю жизнь

Названа смертельная опасность короткого отпуска

Чем же отличаются макароны из твердых сортов пшеницы от обычных?

Как убрать герпес на губах быстро и наверняка

ASUS готовит к выпуску двойной слайдер в стиле легендарной Nokia

Как и зачем советские автомобили дорабатывали в Европе

Лазарев сдал кровь на национальность перед Евровидением

Когда же на Донбассе закончится война: Даты и варианты

В разгар церковного скандала Епифаний анонсировал синод ПЦУ

Топ самых бездарных российских актрис

Как вырастить голубику и заработать? Выведен новый сорт XXL

Чемпионат мира по хоккею 2019: результаты, расписание, таблицы

Сегодня, 11:31

Чемпионское звание защищает сборная Швеции

Два гола и два удаления: "Шахтер" и "Динамо" сыграли последнее дерби в сезоне

Вчера, 21:34

После поединка "Шахтер" устроил чемпионский концерт для болельщиков

Битва Россия – США и матч финнов со шведами: где смотреть матчи 1/4 финала хоккейного ЧМ

Вчера, 17:02

Все четвертьфинальные поединки чемпионата мира по хоккею пройдут в четверг, 23 мая

Умер легендарный гонщик Формулы-1 Ники Лауда

21 мая, 10:11

Австриец долго боролся с болезнями, которые были следствием аварии во время гонок

Стало известно, чем занимался в Германии Кличко, пока его бывшая невеста светила трусами в США

20 мая, 23:44

Знаменитый украинский боксер отведал инновационной пищи от немецких стартапов и сказал: "Вкусняшка!"

"Исчез с деньгами": Лобода угодила в неприятности в Прибалтике

​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?

Как мальчик рос с ягуарами: невероятная история
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь