Сборная Украины назвала состав на чемпионат мира по хоккею

Наша команда будет сражаться за право сыграть в группе А первого дивизиона

Сбор перед чемпионатом мира. Фото: Федерация хоккея Украины

Сегодня был утвержден состав сборной Украины на чемпионат мира в Дивизионе IB, который с 28 апреля по 4 мая пройдет в Таллинне. На турнире за единственную путевку в высший дивизион украинцы сыграют с командами Польши, Японии, Эстонии, Румынии и Голландии.

Впервые на столь серьезном уровне сыграют Артур Оганджанян, Игорь Мережко, Филипп Пангелов-Юлдашев, Андрей Григорьев, Вадим Мазур, Дмитрий Даниленко, Александр Пересунько, Никита Коваленко, Олег Задоенко и Владимир Чердак.

Заявка сборной Украины на чемпионат мира по хоккею:

Вратари: Богдан Дьяченко ("Донбасс"), Артур Оганджанян ("Огден Мустангз", WSHL, США)

Богдан Дьяченко ("Донбасс"), Артур Оганджанян ("Огден Мустангз", WSHL, США) Защитники: Всеволод Толстушко ( "Кременчук"), Андрей Григорьев, Владимир Романенко (оба – "Донбасс"), Даниил Скрипец ("Динамо"), Игорь Мережко ("Летбридж Харрикейнз", WHL, Канада), Денис Петрухно ("Галац", Румыния), Филипп Пангелов-Юлдашев (ЦСК ВВС Самара, ВХЛ)

Всеволод Толстушко ( "Кременчук"), Андрей Григорьев, Владимир Романенко (оба – "Донбасс"), Даниил Скрипец ("Динамо"), Игорь Мережко ("Летбридж Харрикейнз", WHL, Канада), Денис Петрухно ("Галац", Румыния), Филипп Пангелов-Юлдашев (ЦСК ВВС Самара, ВХЛ) Нападающие: Тимур Гриценко ("Кременчук"), Виталий Лялька, Вадим Мазур (оба – "Донбасс"), Никита Коваленко ("Днепр"), Сергей Бабинец (МХК "Гуменне", Словакия), Никита Буценко ("Заглебие", Польша), Владислав Гаврик ("Михаловце", Словакия), Дмитрий Даниленко ("Саус Шор Кингс", NCDC, США), Олег Задоенко, Дмитрий Нименко (оба – "Стяуа", Румыния), Александр Пересунько ("Бостон Jr. Брюинз", NCDC, США), Владимир Чердак ("Динамо"), Андрей Михнов ("Тыхы", Польша)

Ранее мы писали, что женская сборная Украины со стопроцентным результатом закончила отбор в Дивизион II В чемпионата мира. Таким образом, украинки в следующем сезоне выступят в группе В второго дивизиона.

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