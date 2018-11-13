Сборная Украины по хоккею получила нового главного тренера

Сегодня, 18:36

Также определился наставник юношеской сборной команды Украины

Александр Срюбко стал новым главным тренером сборной Украины. Фото fhu.com.ua
Александр Срюбко стал новым главным тренером сборной Украины. Фото fhu.com.ua

Сегодня на заседании Исполнительного комитета Федерации хоккея Украины было принято решение о назначении главным тренером сборной Украины Андрея Срюбко.

Андрей Срюбко – известный в прошлом украинский хоккеист. За свою тренерскую карьеру работал как ассистент в ХК "Дмитров" (Россия) (2013 – 2014), молодежной сборной Украины (2014 – 2015), ХК "Донбасс" (2016 – 2017), главным менеджером в национальной мужской команде Украины (2014-2015) и старшим тренером молодежной сборной Украины (2017 – 2018).

Также было принято решение назначить старшим тренером юношеской (до 18 лет) сборной команды Украины Олега Тимченко.

Олег Тимченко – также известный в прошлом украинский хоккеист. Как тренер он работал в херсонской ДЮСШ, в юниорской команде "Днепр" (Херсон), с которой в сезоне 2017 – 2018 получил серебряные награды. Также Олег Тимченко является в настоящее время ассистентом главного тренера во взрослой команде "Днепр" (Херсон).

Ранее мы писали, что мамы киевских хоккеистов снялись в эротической фотосессии. Женщины сфотографировались в хоккейной амуниции.
хоккей, сборная Украины по хоккею

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Источник:

Федерация хоккея Украины

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