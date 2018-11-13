Сборная Украины по хоккею получила нового главного тренера

Сегодня на заседании Исполнительного комитета Федерации хоккея Украины было принято решение о назначении главным тренером сборной Украины Андрея Срюбко.

Андрей Срюбко – известный в прошлом украинский хоккеист. За свою тренерскую карьеру работал как ассистент в ХК "Дмитров" (Россия) (2013 – 2014), молодежной сборной Украины (2014 – 2015), ХК "Донбасс" (2016 – 2017), главным менеджером в национальной мужской команде Украины (2014-2015) и старшим тренером молодежной сборной Украины (2017 – 2018).

Также было принято решение назначить старшим тренером юношеской (до 18 лет) сборной команды Украины Олега Тимченко.

Олег Тимченко – также известный в прошлом украинский хоккеист. Как тренер он работал в херсонской ДЮСШ, в юниорской команде "Днепр" (Херсон), с которой в сезоне 2017 – 2018 получил серебряные награды. Также Олег Тимченко является в настоящее время ассистентом главного тренера во взрослой команде "Днепр" (Херсон).

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