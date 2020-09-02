Скандал в украинском хоккее: юниорскую команду "Донбасс" лишили шансов сразиться за золото

Игроки и болельщики клуба требуют возобновить справедливость и дать возможность побороться за медали

16-летним игрокам клуба "Донбасс" присудили серебро чемпионата. А они были – в шаге от золота. Почему талантливую молодежь лишили возможности побороться за самые высокие награды и как на такое решение отреагировали сами юниоры – разбирались корреспонденты "Сегодня".

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В последней игре, состоявшейся перед карантином – втором, решающем, матче полуфинала Чемпионата Украины (U-16) юниоры с "Донбасса" уверенно победили команду сверстников "Белый Барс". И вышли в финал, который решает судьбу чемпионства.

Соперник дончан должен был определиться в другом полуфинале. Но он так и не состоялся. Из-за коронавируса в Украине соревнования приостановили. Игроки были вынуждены поддерживать форму в домашних условиях. Каждому тренер посылал программу тренировок.

"Иногда выходил, занимался на турнике, пробежки всякие делал, комплексы. Владимир Григорьевич сбрасывал задания, которые нужно делать – я делал дома. Сложно без хоккея. С непривычки тяжело. Сейчас еще недельки две поработаем, и все будет, как и должно быть", – говорил тогда игрок ХК "Донбасс 2004" Вениамин Трандафилов.

Тренироваться на лед молодые хоккеисты вышли только после смягчения суровых ограничений. С еще большим рвением, по словам наставника.

"Соскучились ребята за льдом. Сразу видно желание – глаза горят, бегут, как это говорится, копытами стучат. Втягиваемся понемногу, все же большой перерыв. Четыре месяца – это очень много. Но, надеюсь, все будет нормально", – сказал после прекращения перерыва тренер ХК "Донбасс 2004" Владимир Карабаджак.

Впрочем, Федерация хоккея Украины из-за коронавируса досрочно завершила чемпионат среди юниоров и назвала досрочного победителя.

"В соревнованиях, где был полностью завершен первый этап, определить победителем команду, попавшую ко второму этапу и имеющую лучшие показатели по итогам первого этапа соревнований", – говорится в решении Федерации хоккея Украины.

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Это решение означает, что триумфатором первенства признали команду "Галицкие львы", которые лидировали зимой. Дончане тогда были вторыми и отставали всего на два пункта. Но чемпионство решает не первый этап, а стадия плей-офф. А "Донбасс" – единственный, кто вышел в финал. Поэтому решением крайне возмутились.

"Мы готовились к плей-офф весь сезон, и готовы сразиться с соперником. Мы хотим иметь возможность определить чемпиона по спортивному принципу", – говорят игроки клуба.

Несправедливым решение Федерации считают и родители юниоров. Уверены – их детей лишили неплохих шансов завоевать золотые медали.

"Родители – одна из основных движущих сил украинского хоккея. С нашим мнением нужно считаться. Мы не заинтересованы в кулуарных назначениях чемпионов. Мы требуем определять чемпионов на льду. "Донбасс" – за честную игру!", – заявляют родители хоккеистов.

Напомним, что сегодня стартует плей-офф Украинской хоккейной лиги.

В рамках подготовки к рестарту сезона все четыре команды принимали участие в Открытом кубке Донбасса-2020, где победу отпраздновал ХК "Донбасс".

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