"Три банки пива после каждого матча": рецепт успеха от российского хоккеиста Ковальчука

Один из лидеров сборной России по хоккею рассказал, что выпивает литр пива после каждого поединка, а с утра чувствует себя "как новый"

Илья Ковальчук. Фото: AFP

После поединка группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными России и Чехии (3:0) российские хоккеисты отужинали в ресторане азиатской кухни в Братиславе. По данным СМИ, в рамках этого ужина спортсмены выпили 160 бокалов пива. Если разделить количество бокалов на игроков сборной, то выйдет, что каждый спортсмен осушил примерно по три литра.

Историю прокомментировал один из лидеров сборной России по хоккею Илья Ковальчук. "Мы поехали, у нас было все официально. Игровой день, победили чехов, взяли автобус и поехали в ресторан. Посидели, выпили пива, поели суши. В 22:30 мы были в гостинице. Какие проблемы?". На уточняющий вопрос о 160 бокалах Ковальчук ответил: "Я бы мог написать, что и 200. Если все будем читать, что на заборе написано… Были люди, которые вообще не пили. Может, кто-то все один выпил. Лично я выпил кружки три-четыре. После игры я спокойно могу себе позволить выпить пива. После тренировки мы пиво не пьем. После любой игры я выпиваю три банки известного американского пива по 0,33".

"У каждого своя голова на плечах. Если ты это делаешь, чтобы восстановиться, когда потерял четыре-пять килограммов после игры и ты выпил два-три маленьких пива, то это только на пользу идет. А если ты пошел в ресторан и выпил 300 грамм водки, то понятно, что это убивает печень, голову и весь организм", – считает Илья Ковальчук.

Хоккеист также считает, что пиво лучше, чем снотворное. "Точно лучше. Я никогда в жизни не пью снотворное, пиво лучше, чем всякие релаксирующие масла. Я спокойно выпиваю немного пива, крепостью в 3-4 градуса, чтобы восстановить кислотно-щелочной баланс. С утра встаешь как новый, так что всем рекомендую",

Напомним, что сборная России на чемпионате мира 2019 года вылетела в полуфинале, проиграв Финляндии со счетом 0:1. В поединке за "бронзу" россияне по буллитам обыграли Чехию.

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