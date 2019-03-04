Умер четырехкратный победитель Кубка Стэнли: его именем назван один из призов НХЛ

Тед Линдсей был одним из создателей профсоюза для игроков НХЛ

Тед Линдсей был введен в Зал славы НХЛ.

Умер четырехкратный победитель Кубка Стэнли: его именем назван один из призов НХЛ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d3e/06e/5c7d3e06edb4a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d3e/06e/5c7d3e06edb4a.jpg 2019-03-04T17:02:39+02:00 Хоккей Тед Линдсей был одним из создателей профсоюза для игроков НХЛ

Легенда Национальной хоккейной лиги Тед Линдсей ушел из жизни в возрасте 93 лет. Линдсей выступал в НХЛ за "Детройт Ред Уингз" и "Чикаго Блэкхоукс". В составе "Детройт Ред Уингз" Линдсей завоевал четыре Кубка Стэнли. В конце 1950-х Линдсей стал одним из создателей Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги – профсоюза, защищающего интересы игроков. В 1966 году Линдсей был введен в Зал хоккейной славы.

Именем легендарного хоккеиста назван один из призов, вручаемых по итогам сезона в НХЛ. "Тед Линдсей Эворд" – приз самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди членов НХЛПА (профсоюза хоккеистов НХЛ). 29 апреля 2010 года НХЛ переименовала трофей в честь Теда Линдсея, до этого приз назывался "Лестер Пирсон Эворд", был подарен НХЛ в 1970 году НХЛПА, и назван в честь Лестера Пирсона, бывшего премьер-министра Канады.

Ранее мы писали, что легендарный боксер Эвандер Холифилд нокаутировал хоккеиста с одного удара. Американский боксер и форвард "Каролины" Джордан Мартинук провели шуточный спарринг после победы над "Сент-Луисом" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Бой закончился одним ударом. Бывший чемпион мира послал в "нокаут" хоккеиста, после чего партнеры по команде смогли лишь взять Мартинука за коньки и увести с площадки.

Канадская спортивная компания сняла фильм о детском хоккейном клубе "Донбасс":

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