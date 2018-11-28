В матче чемпионата Украины команды забросили четырнадцать шайб

В Кременчуге состоялся второй матч 20-го тура чемпионата Украины по хоккею, в рамках которого местный "Кременчук" принимал "Ледяных Волков".

Матч кременчужане начали более, чем просто уверенно, с довольно быстро трижды поразив ворота противника. Однако еще до середины первого периода "Волки", усилиями Ивана Федосова и Игоря Боронило, смогли сократить своё отставание от кременчужан до минимальных – 3:2.

Но уже к концу первой двадцатиминутки "горожане" полностью завладели игровым преимуществом и смогли увеличить разрыв в счете до 6:2 – дважды за одну минуту отличился Руслан Ефимочкин и еще один гол себе в актив записал Глеб Кривошапкин.

На протяжении оставшихся двух периодов кременчужане, повторяя сценарии всех предыдущих встреч команд, смогли довести счет до разгромных – 12:2, а "Ледяные Волки", в свою очередь, так и не смогли еще раз отличиться в воротах Никиты Петленко, который, к слову, провел свой первый поединок в форме "Кременчука" в текущем сезоне.

"Кременчук" – "Ледяные Волки" – 12:2 (6:2, 4:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 Савченко, 1:10; 2:0 Роганов (Фура, Цыпнятов, – больш.), 6:08; 3:0 Цыпнятов (Роганов), 8:55; 3:1 Федосов (Шабанов, Фроленко, – больш.), 9:25; 3:2 Боронило (Микульчик, Овчинников), 13:39; 4:2 Ефимочкин (Фурса), 17:32; 5:2 Ефимочкин (Горлушко, Полищук), 18:09; 6:2 Кривошапкин (Тютченко, Толстушко), 19:10; 7:2 Гриценко (Савченко, Ворона), 24:11; 8:2 Гриценко (Ворона, Бельский), 28:10; 9:2 Савченко (Ворона, – больш.), 37:14; 10:2 Ефимочкин (Муртищев, Полищук), 39:09; 11:2 Савченко, 42:21; 12:2 Полищук, 43:59.