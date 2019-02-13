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В матче НХЛ судья запрыгнул на бортик и ударил в лицо хоккеиста

Сегодня, 11:28

Арбитр не заметил Джейми Бенна и ударом в голову сбил его с ног

Судья интересуется здоровьем Бенна. Фото dallasnews
Судья интересуется здоровьем Бенна. Фото dallasnews.
В матче НХЛ судья запрыгнул на бортик и ударил в лицо хоккеиста //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/3e3/2e4/5c63e32e4fe08.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/3e3/2e4/5c63e32e4fe08.jpg Хоккей Арбитр не заметил Джейми Бенна и ударом в голову сбил его с ног

Форвард и капитан "Даллас Старз" Джейми Бенн стал участником курьезного инцидента в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Флоридой Пантерз". Встреча прошла в Санрайзе и закончилась со счетом – 3:0 в пользу гостей.

В конце первого периода линейный арбитр, дабы не мешать игрока запрыгнул на борт, но не заметил проезжавшего мимо Бенна и случайно ударил хоккеиста рукой по лицу. К счастью, нападающий не получил серьезной травмы и смог продолжить встречу.

В этой встрече Бенн провел на льду 17.35 минут, отметился голевой передачей и закончил матч с показателем полезности "+2". Всего в нынешнем сезоне на счету нападающего 39 (19+20) очков в 55 матчах.

"Даллас" выиграли шестой матч из последних 8. "Флорида" потерпела третье поражение в 5 встречах.

Также мы писали, что американский хоккеист отметил дебют в НХЛ зрелищной дракой. Трент Фредерик своим поступком вызвал восторг у отца, который был на трибунах.

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Тег хоккей, арбитр, НХЛ, хоккеист

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sport24.ru

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