В России вдову олимпийского чемпиона посадили в тюрьму
Женщина занималась квартирным мошенничеством – продавала чужие квартиры в Москве
Суд приговорил вдову олимпийского чемпиона по хоккею Виктора Тюменева к 7,5 года пребывания в колонии за мошенничество. Тюменев был чемпионом Олимпийских игр 84 года, а его супруга Анна решила накопить бонусов к пенсии и занялась квартирным бизнесом. 62-летняя женщина продавала чужие квартиры премиум-класса в Москве, потом меняла явки и телефоны и все начинала сначала. В результате женщина присвоила около 10 миллионов долларов. На ее беду одним из покупателей оказался известный адвокат, который и вскрыл всю схему.
Виктор Тюменев ушел из жизни 2 августа 2018 года в возрасте 61 года. Он трижды выигрывал чемпионат мира (1982, 1986 и 1990). В чемпионатах СССР провел 524 матча и забросил 135 шайб. За сборную СССР провёл 94 матча, в которых забросил 15 шайб. В 1989-1991 годах играл за финский ТПС, затем еще два сезона провел в финских командах.
Ранее сообщалось, что знаменитый тренер Моуринью опозорился в России: португалец упал во время вбрасывания шайбы. Во время торжественной процедуры с наставником случился забавный казус – 56-летний специалист упал, поскользнувшись на ковре, но нападающий петербургского клуба Павел Дацюк быстро помог португальцу подняться.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В России вдову олимпийского чемпиона посадили в тюрьму". Другие Новости хоккея смотрите в блоке "Последние новости"