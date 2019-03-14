Вопреки законам физики: невероятный гол в чемпионате АХЛ

Игрок "Техаса" Джоэл Хэнли забросил шайбу в ворота от борта

Шайба по невероятной траектории влетела в ворота. Фото: AFP

Вопреки законам физики: невероятный гол в чемпионате АХЛ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a39/2db/5c8a392dbdd3e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a39/2db/5c8a392dbdd3e.jpg 2019-03-14T13:21:24+02:00 Хоккей Игрок "Техаса" Джоэл Хэнли забросил шайбу в ворота от борта

В поединке регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги игрок "Техас Старс" Джоэл Хэнли забросил невероятную шайбу в матче с "Манитоба Мус". Хэнли вбросил шайбу в чужую зону с середины площадки, но рикошетом от борта она попала в штангу, а затем отскочила в ворота. В комментариях к видео гол назвали "нарушающим законы физики". Несмотря на шайбу Хэнли, "Техас" уступил со счетом – 3:4.

Напомним, что пару лет назад необычным образом в поединке НХЛ отличился защитник "Каролины" Крис Верстеег. В матче с "Питтсбургом" канадец бросил по воротам Марка-Андре Флери, шайба рикошетом от клюшки форварда "пингвинов" Сидни Кросби полетела в бортик, а оттуда – за шиворот голкиперу гостей.

А однажды голкипер шведского клуба "Векше" Виктор Фаст забил в свои ворота в матче группового турнира хоккейной Лиги чемпионов с "Либерецом" (6:3). В третьем периоде вратарь хотел отбросить шайбу, но попал в ногу защитника, после чего она оказалась в сетке.

Кстати, в 2017 году курьезный гол решил судьбу финала Кубка Стэнли. В шестом поединке финальной серии "Питтсбург" на выезде обыграл "Нэшвилл" - 2:0. Победная шайба была заброшена за полторы минуты до сирены, когда Патрик Хорнквист воспользовался отскоком от борта, с нулевого угла попал в руку вратарю и шайба отскочила в ворота.

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