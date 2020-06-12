Вратарь сборной Украины Олег Петров – о свадьбе с певицей Sonya Kay : "Я влюбился с первого взгляда!"

В воскресенье, 7 июня, голкипер херсонского "Днепра" и национальной сборной Украины по хоккею Олег Петров сыграл скромную свадьбу в кругу родных и близких с известной украинской певицей Соней Кей. В интервью "Сегодня" голкипер рассказал историю любви молодоженов, а также о том, когда решил сделать предложение своей второй половинке.

- Расскажи историю вашего знакомства с Соней? Что тебя в ней зацепило?

- Мы познакомились на вечеринке у друзей. Я подошел к ней, мы разговорились и нашли общие темы. Я влюбился в Соню с первого взгляда.

- Знакомясь с Соней, ты знал, что она известная певица?

- Да, конечно. К тому же, у меня в плейлисте были ее песни.

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- Очень долгое время вы держали в тайне свои отношения. Почему приняли такое решение?

- Потому что счастье любит тишину.

- Как развивались ваши отношения, учитывая то, что ты находился в Херсоне? Часто приезжали друг к другу?

- Очень стремительно: мы постоянно ездили – то я в Киев, то она в Херсон.

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- Как ты относишься к публичности Сони и к ее творчеству?

- Очень положительно, всегда поддерживаю ее и готов также делать и в дальнейшем. Конечно, могу и пару слов конструктивной критики сказать.

- А как твоя вторая половинка относиться к хоккею, ведь это достаточно травмоопасный вид спорта? Что говорит перед матчами?

- По ходу сезона она присутствовала на многих моих матчах и всегда поддерживала меня, болела на трибунах и очень переживала. А перед играми она всегда желает победы и очень верит в меня.

- В интервью твоя супруга говорила, что ты присутствовал на записи одной из ее песен. Что чувствовал тогда? Каким был сам процесс записи?

- Это было тогда, когда она записывала песню "Поринай", которую посвятила мне. Мне было очень интересно наблюдать за процессом, ведь это был первый раз, когда я присутствовал на записи.

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- В какой момент ты понял, что хочешь жениться на своей второй половинке? Как ты делал предложение?

- Спустя 5 месяцев наших отношений я понял, что не могу жить без нее и принял решение сделать ей предложение. Мы приехали к родителям Сони в Черновцы и, стоя на колене, я попросил у них благословение и руку их дочери.

- Можешь выделить качества Сони, которые тебе в ней нравятся больше всего? Почему?

- Признаться честно, в Соне мне нравится абсолютно все.

- Вы с Соней хотели большое торжество, но скоропостижный уход из жизни отца твоей невесты изменил планы. Как в итоге прошла свадьба?

- Свадьбы, как таковой? не было. Мы просто расписались, одели кольца друг другу, поцеловались и пошли ужинать вместе с родными. Не было никаких развлекательных программ, музыки, шоу и ведущих.

- Карантин немного поменял планы на это лето. Как в итоге планируете провести свадебное путешествие?

- Мы пока еще в раздумьях. Выбираем варианты отдыха на море за границей или в Украине. Это будет зависеть от открытия границ и ослабления карантина.

Напомним, что ранее одноклубники Олега Петрова, а также экс-игроки херсонской команды, присоединились к поздравлениям и записали новой семье трогательное видео-обращение.

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