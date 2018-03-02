"Я в шоке!" – в США продали 25 тысяч абонементов на матчи команды, которой нет

В Сиэтле провели эксперимент, который показал, что жители города хотят свою команду в НХЛ

В американском городе Сиэтл провели пробную кампанию по продаже абонементов на матчи будущей команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает официальный сайт лиги. Эксперимент оправдал все ожидания: за первые 12 минут было подано 10 тысыч заявок, а за весь день – 25 тысяч!

"Я в шоке. Других слов у меня нет. Мы продали 10 000 абонементов за 12 минут и вплотную подошли к отметке 25 000. Я думаю, что люди дали четко понять, что они думают по этому поводу. Они показали, что готовы к НХЛ. Они рассчитывают, что мы подарим им НХЛ", – сказал участник инициативной группы по созданию в городе клуба НХЛ Тим Лайвики.

Город подал заявку на вступление в лигу 13 февраля.

Ранее сообщалось, что новичок нынешнего сезона "Вегас Голден Найтс" нанес фамилии владельцев абонементов на лед. Так клуб оригинальным образом поощрил фанатов, которые приобрели первые в истории клуба сезонные "тикеты".

"Вегас Голден Найтс" стал 31-м клубом, который выступает в Национальной хоккейной лиге, в сентябре 2017 года новая команда одержала первую победу в своей истории.