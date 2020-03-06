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Яркие фото красавиц, которые стоят за суровыми игроками Украинской хоккейной лиги

6 марта, 09:09

Алексей Трофименко

Вторые половинки самого мужского вида спорта: девушки хоккеистов УХЛ

Украинские хоккеисты обладают не только хорошей техникой, волей к победам и силой духа, но и отличным вкусом на девушек. Ведь кто, как не самая красивая половина планеты сможет поддержать, позаботится и побыть рядом с избранником даже в самые трудные времена. Перед Международным женским днем мы приготовили ТОП самых красивых и сексуальных девушек украинских хоккеистов.

Кристина Киселева – жена Николая Киселева (ХК "Кременчук")

Юлия Кирилюк – девушка Ивана Федосова (ХК "Ледяные Волки")

Анастасия Янишевская – жена Алексея Янишевского (ХК "Днепр")

Марта Коренчук – жена Ильи Коренчука (ХК "Донбасс")

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Нарина Видлацкая – девушка Всеволода Толстушко (ХК "Кременчук")

Елена Благая – жена Романа Благого (ХК "Белый Барс")

Марина Мельникова – жена Ивана Савченко (ХК "Кременчук")

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Виктория – девушка Андрея Жвачкина (ХК "Днепр")

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Анна Пеньковская – девушка Евгения Зыка (ХК "Ледяные Волки")

Анна – невеста Алексея Вороны (ХК "Кременчук")

Полина Пугачева – жена Дмитрия Пугачева (ХК "Днепр")

Полина Самойленко – жена Севастьяна Карпенко (ХК "Донбасс")

Смотрите также: история близнецов-хоккеисток

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хоккей хоккеисты УХЛ WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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