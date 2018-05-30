Женская сборная по хоккею создана в Украине: команда впервые сыграет в отборе на ЧМ

Исполнительный комитет Федерации хоккея Украины принял решение о создании национальной женской сборной команды Украины по хоккею, которая уже в этом сезоне дебютирует на международной арене.

"Учитывая успешный опыт проведения двух чемпионатов Украины по хоккею с шайбой среди женщин, Федерация хоккея Украины приняла решение о создании национальной женской сборной команды Украины. Соответствующие документы были подготовлены и направлены в Международную федерацию", – проинформировал президент Федерации Анатолий Брезвин.

Ранее, в начале 90-х годов, уже была попытка создания женской сборной на базе Харьковского и Киевского институтов физкультуры. Но тот проект был непродолжительным и по финансовым причинам и в связи с реорганизацией женских соревнований под эгидой Международной федерации хоккея был приостановлен. Команда успела принять участие в двух чемпионатах Европы.

Женская команда начнет свои международные выступления с квалификации к чемпионату мира, которая состоится в январе 2019 года в ЮАР. Соперниками нашей команды будут сборные Болгарии, Гонконги, ЮАР и Бельгии. Соревнования пройдут с 16 по 23 января в городе Кейптаун.

"Мы ставим перед собой достаточно амбициозные планы на будущее. Для этого разработана комплексная программа развития национальной женской сборной на пять лет. В ближайшее время эта программа будет представлена для общественности. Также в ближайшее время будет обнародован тренерский штаб национальной сборной и план подготовки", – подытожил Анатолий Брезвин.

По состоянию на конец сезона 2017/18 в Украине насчитывается 128 хоккеисток в возрасте от 15 лет. А также 65 девушек, которые занимаются хоккеем в группах ДЮСШ вместе с ребятами.

На сегодняшний день в чемпионате Украины по хоккею среди женщин соревнуются пять команд. Это "Пантеры" (Харьков), "Королевы Днепра" (Днепр), "Украиночка" (Киев), "Днепровские Белки" (Днепр) и "Лавина" (Кременчуг).

Напомним, что сильнейшими женскими сборными на данный момент являются команды США и Канады. Именно они сыграли в финале женского хоккейного турнира Олимпиады-2018, победили американки.