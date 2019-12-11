"Атлетико" – "Локомотив": онлайн-трансляция матча группы D ЛЧ, в котором Мадриду нужна победа

Испанской команде нужно просто победить, чтобы уверенно выйти в плей-офф со второго места

"Атлетико" обыграл "Локо" три раза за два года / Фото: UEFA.com

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В группе D де-юре нужно определить второго участника плей-офф Лиги чемпионов. Первым прогнозируемо стал итальянский "Ювентус", набравший 13 очков в пяти матчах. Вторую путевку, скорее всего, оформит испанский "Атлетико". Однако, чтобы это стало де-факто, команде Диего Симеоне нужно в Мадриде победить российский "Локомотив". Подопечные же Юрия Семина твердо заняли четвертое место в группе. "Байер" теоретически может обойти "Атлетико", но даже победа немцев над "Юве" им не поможет в случае домашнего успеха испанцев. Леверкузен продолжит еврокампанию в Лиге Европы, если испанцы не проиграют "Локо".

"АТЛЕТИКО" – "ЛОКОМОТИВ" онлайн-трансляция

Судить матч на новеньком стадионе "Метрополитано" в Мадриде будет "большой друг" Украины Виктор Кашшои. Венгерского рефери мы хорошо помним с Евро-2012, когда он не засчитал гол Марко Девича в ворота сборной Англии (0:1), хотя мяч убедительно пересек линию.

Словенский вратарь "Атлетико" Ян Облак пообещал победить для фанов:

"В прошлом месяце дела у нас шли не так, как планировалось. Нам немного не повезло, но в целом мы хорошо играли в защите в течение этого сезона, так что не должны особо переживать. Болельщики нас поддерживают, а победы придут. Мы должны выиграть матч с "Локо".

Последний раз подопечные аргентинца Симеоне побеждали месяц назад. У "Локомотива" тоже побед немного, хоть и на совсем другом уровне.

За последние два года "Атлетико" убедительно выиграл все три встречи с "железнодорожниками" – 3:0, 5:1 и 2:0.

Во втором туре группового раунда "Атлетико" победил "Локо" в Москве со счетом 2:0, дважды забив во втором тайме

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