Пышногрудая красотка, рэпер-транжира и сестра Шевченко: интересные факты о боях UFC в Лас-Вегасе

UFC проводит четвертый турнир в коронавирусную эру: анонс, прогноз и расписание трансляций вечера боев в Лас-Вегасе

В ночь на 31 мая по киевскому времени в Лас-Вегасе состоится вечер боев Абсолютного бойцовского чемпионата – UFC Fight Night. Мероприятие пройдет в новом доме организации – комплексе UFC Apex, который находится по соседству со штаб-квартирой промоушена и оборудован по последнему слову техники.

Этот ультрасовременный комплекс площадью более 12 тысяч квадратных метров позволяет продюсировать шоу дистанционно из любой точки мира и транслировать их в разрешении 4К – то, что нужно в условиях коронавируса!

Главный поединок вечера – бой Тайрон Вудли vs Гилберт Бернс.

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Тайрон Вудли: рэпер-транжира из огромной семьи

38-летний американец Тайрон Вудли по прозвищу "Избранный" – экс-чемпион UFC в полусреднем весе. В профи-MMA он провел 24 поединка: 19 побед, 4 поражения и 1 ничья. Вудли – персонаж интересный и за пределами октагона. Он читает рэп, и пару лет назад записал песню совместно с известными рэперами, ее название – "I’ll Beat Yo Ass" (перевод – "Я надру тебе задницу"). Также Тайрон периодически снимается в фильмах и сериалах, однажды даже засветился в индийском кино в роли… бойца ММА.

Тайрон Вудли

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Тайрон не умеет экономить заработанные на поединках деньги. Он три года владел чемпионскими поясами, и за это время успел купить два дома и 7 автомобилей. Есть в его активе и социальные вложения: он содержит организацию, которая помогает трудным подросткам и бездомным. Спортсмен и сам вырос в бедном квартале, но сумел вырваться из порочного круга наркотиков и бедности. Интересно, что у Вудли 12 братьев и сестер, и четверо детей!

Вудли потерял чемпионский титул в своем последнем бою и с тех пор не выходил в октагон. Спустя 455 дней с момента поражения от Камару Усмана он возвращается к своей главной профессии.

Смотрите яркие нокауты и завершения боев от Тайрона Вудли:

Гилберт Бернс: чемпион мира по джиу-джитсу

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33-летний бразильский боец Гилберт Бернс в профессиональном MMA с 2012 года, он провел 21 поединок и одержал 18 побед, его серия без поражения насчитывает пять боев, причем четыре из них он провел уже после того, как на свой последний поединок в октагоне выходил Тайрон Вудли.

Ранее дрался в легкой весовой категории, но после нескольких "случайных" боев в категории выше и побед в них решил не возвращаться.

Является также титулованным борцом бразильского джиу-джитсу, трехкратный чемпион мира, обладатель черного пояса и второго дана.

Смотрите яркие моменты боев Гилберта Бернса:

Вудли – Бернс: прогноз на бой. Эксперты называют американского бойца фаворитом встречи. Коэффициент на победу Тайрона Вудли составляет 1.57, а на победу Гилберта Бернса он равен 2.58. Вероятность результата боя такая: победа Вудли 62 процента, победа Бернса 38 процентов. Поединок запланирован из пяти раундов. Но аналитики считают, что наиболее вероятным сценарием будет победа одного из спортсменов до начала четвертого раунда.

"Ударная волна" против мультичемпионки

В основном карде UFC Fight Night в Лас-Вегасе состоится женский бой Маккензи Дерн – Ханна Сиферс.

27-летняя Маккензи Дерн в профи-MMA провела 8 боев и одержала 7 побед, единственное поражение она потерпела в своем последнем поединке – в прошлом году по очкам уступила Аманде Рибас. Маккензи – красотка с пышными формами, в Instagram у нее более 760 тысяч персональных фанатов. Дерн – бывший первый номер рейтинга в бразильском джиу-джитсу, двукратная чемпионка мира в этой дисциплине, трижды завоевывала "бронзу" чемпионата мира, десятки раз – золотые медали на крупных турнирах, включая Кубок мира. Дерн замужем за профессиональным серфером и в 2019 году родила дочь.

27-летняя Ханна Сиферс по прозвищу "Ударная волна" – боец более опытный, на ее счету 14 поединков в смешанных единоборствах, 10 побед и 4 поражения. В январе этого года она проиграла техническим нокаутом Анджеле Хилл и сейчас твердо намерена закрыть то поражение в поединке, в котором ее считают андердогом. Аналитики букмекерских контор считают Маккензи большой фавориткой этой схватки. Котировка на победу Дерн равна 1.26, а на победу Сиферс – 4.30. Т.е. вероятность победы Маккензи оценивают в 77 процентов.

Чукагян против сестер Шевченко

Впервые за время официальных соревнований по ММА одна из спортсменок проведет два подряд поединка против сестер. В предварительном карде бывшая претендентка на чемпионский пояс в наилегчайшем весе Кэтлин Чукагян встретится с Анониной Шевченко – старшей сестрой чемпионки UFC Валентины Шевченко. До карантина, в феврале, Чукагян проиграла Валентине техническим нокаутом в третьем раунде. Сегодня – встреча со второй Шевченко.

35-летняя Антонина окончила отделение режиссуры Института Искусств, но решила посвятить себя единоборствам. Она чемпионка Кыргызстана по тхеквондо, чемпионка мира по муай-тай. В смешанных единоборствах на ее счету 9 боев – 8 побед и 1 поражение.

Время начала и прогноз на все бои

Вечер боев пройдет поздно вечером 30 мая в США, а значит в Европе будет ранее утро 31 мая. Поединки предварительного карда стартуют в 01:00 ночи 31 мая по киевскому времени. Бои основного карда начинаются в 04:00.

Бои предварительного карда:

01:00 Крис Гутьеррес – Винс Моралес: 1.95 – 1.95

01:30 Кейси Кенни – Луис Смолка: 1.37 – 3.40

02:00 Тим Эллиотт – Брендон Ройвал: 1.60 – 2.50

02:30 Джамахал Хилл – Клидсон Абреу: 1.82 – 2.10

03:00 Даниэль Родригес – Габриэль Грин: 1.28 – 4.10

03:30 Кейтлин Чукагян – Антонина Шевченко: 2.15 – 1.79

Бои главного карда:

04:00 Маккензи Дерн – Ханна Сиферc: 1.26 – 4.30

04:30 Рузвельт Робертс – Брок Уивер: 1.31 – 3.85

05:00 Билли Куарантилло – Спайк Карлайл: 1.75 – 2.20

05:30 Благой Иванов – Аугусто Сакаи: 1.95 – 1.95

06:00 Тайрон Вудли – Гилберт Бернс: 1.58 – 2.69

Где смотреть трансляцию UFC Fight Night. На территории Украины бои основного карда с 04:00 покажет канал Setanta Sports Ukraine. В России можно смотреть вечер боев на UFC ТВ, в Грузии – на канале AdjaraSport.

Все подробности в спецтеме Бои в этот уикенд

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