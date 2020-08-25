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Украинский боец по прозвищу "Псих" задушил соперника в первом раунде чемпионского боя

25 августа, 22:01

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

Денис Бондарь успешно защитил свой титул чемпиона WWFC в бою против Джафарли Кенана

В Харькове на выходных состоялся турнир по смешанным единоборством от украинского промоушена WWFC – заключительный этап серии турниров Kharkiv Open Cup. В главном поединке вечера чемпион в весовой категории до 57 кг украинец Денис Бондарь успешно защитил свой титул в бою против Джафарли Кенана из Азербайджана, расправившись со своим соперником удушающим приемом в первом раунде.

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28-летний украинец Денис Бондарь по прозвищу "Псих" провел в профи-ММА 13 поединков – 12 побед и 1 поражение, которое он потерпел в 2016 году в Китае.

30-летний Кенан Джафарли по прозвищу "Спартак" – более опытный, спортсмен из Азербайджана имеет за плечами 32 поединка на профи-ринге, он одержал 19 побед и потерпел 13 поражений.

Денис Бондарь успешно защитил свой титул WWFC в бою против Джафарли Кенана

Денис Бондарь успешно защитил свой титул WWFC в бою против Джафарли Кенана

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Результаты финального турнира Road to WWFC в Харькове:

  • Кирилл Коломиец техническим нокаутом во втором раунде одолел Александра Хуторянского и стал чемпионом UFMMA 77 кг.
  • Чудновец Владимир в первом раунде техническим нокаутом победил Андрея Зубенко
  • Мекан Томмыев удушающим приемом в первом раунде одержал победу над Ильей Гудзем
  • Александр Михайлин техническим нокаутом в первом раунде одолел Эрика Ебоу
  • Виталий Якименко в первом раунде удушающим приемом победил Сергея Литвинова
  • Саттар Махмудов единогласным решением судей одолел Ярослава Чокобока
  • Айдар Абдулрахман техническим нокаутом в первом раунде одержал победу над Владиславом Косяненко
  • Станислав Хмильковский победил Баграта Адамию в связи отказом секундантов продолжать бой
  • Денис Бондарь удушающим приемом в первом раунде одолел Кенана Джафарли и защитил пояс чемпиона мира WWFC 57 кг

Смотрите интервью с чемпионкой WWFC Аленой Рассохиной:

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смешанные единоборства WWFC

Источник: Сегодня|Спорт

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