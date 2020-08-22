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В воскресенье в Харькове пройдет чемпионский бой в MMA

22 августа, 11:33

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

Поединок за титул чемпиона WWFC: украинец Денис Бондарь против Кенана Джафарли из Азербайджана

В ближайшее воскресенье в Харькове состоится вечер боев смешанного стиля. Главным событием станет защита титула чемпиона мира WWFC Дениса Бондаря против Кенана Джафарли. Бои 23 августа – это финальная стадия. Формат турнира проходит в три этапа: 18 июля и 2 августа определились финалисты четырех весовых категорий среди аматоров и профессионалов, а теперь финалисты сойдутся в поединках за пояса.

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28-летний украинец Денис Бондарь по прозвищу "Психопат" провел в профи-ММА 12 поединков – 11 побед и 1 поражение, которое он потерпел в 2016 году в Китае.

30-летний Кенан Джафарли по прозвищу "Спартак" – более опытный, спортсмен из Азербайджана имеет за плечами 31 поединок на профи-ринге, он одержал 19 побед и потерпел 12 поражений.

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Помимо этого, лига WWFC добавила в кард рейтинговые поединки среди профессионалов. А в ранних прелимах пройдут финальные поединки за пояса среди юниоров в рамках турнира YOUNG WARRIORS.

Смотрите яркие фото отборочных поединков:

Смотрите интервью с чемпионкой WWFC Аленой Рассохиной:

Все подробности в спецтеме Бои в этот уикенд

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Харьков бой смешанные единоборства WWFC смешанные боевые искусства

Источник: Сегодня|Спорт

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