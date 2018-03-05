Американский фристайлер прославился на Олимпиаде-2018 благодаря поцелую с другом

Серебряный призер Игр-2014 в Сочи, фристайлер Гас Кенуорти в своем Instagram продемонстрировал очередного питомца, которого он приютил после Олимпиады-2018 в Южной Корее. Напомним, что американец запомнился большинству болельщикам тем, что забрал из Сочи в США пятерых щенков, двух из которых он оставил себе.

На Олимпиаде в Пхенчхане Гас Кенуорти занял итоговое 12-е место в дисциплине слоупстайл. В Южной Корее Гас также стал известен благодаря поцелую со своим другом, который попал в трансляцию:

Ранее мы писали, что канадская фигуристка Меган Дюамель спасла таксу от съедения в Южной Корее. Спортсменка также призывала своих коллег, которые выступали на Играх в Пхенчхане, последовать ее примеру и забрать домой из Южной Кореи собак, которые предназначены для съедения.

Напомним, что Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхенчхане проходила с 9 по 25 февраля. В ней принимали участие спортсмены из 92 стран и было разыграно рекордное для зимних Игр количество медалей – 102 комплекта. Полная таблица медалей Олимпиады-2018 в Южной Корее: Украина на 21-м месте с одной золотой наградой, а победу в медальном зачете с рекордными 39 медалями одержала команда Норвегии.