Церемония закрытия Олимпиады: когда начало и где смотреть

Все, что нужно знать о церемонии закрытия Олимпиады в Южной Корее

В воскресенье в Пхенчхане пройдет церемония закрытия Олимпиады-2018. Трансляция с Олимпийского стадиона начнется в 13:00 по киевскому времени и продлится чуть больше двух часов.

На церемонии закрытия будет гораздо теплее, чем на церемонии открытия. В воскресенье в Пхенчхане ожидается "минус 3" градуса, хотя из-за ветра температура воздуха будет ощущаться как при "минус 9", сообщают синоптики.

Знаменосцем Украины на церемонии закрытия станет единственный наш медалист Игр фристайлист Александр Абраменко, который завоевал "золото" в лыжной акробатике. "Мне действительно предложили быть знаменосцем, и я с огромным удовольствием согласился", – сказал Абраменко.

Смотреть трансляцию церемонии закрытия Олимпиады-2018 в прямом эфире можно на канале UAПерший, а также на спутниковых Матч!Арена и Матч!Игра. На сайте segodnya.ua будет текстовый онлайн трансляции с яркими фото с Пхенчхана.

Украину на Играх-2018 представляли 33 спортсмена в девяти видах спорта. Наибольшее представительство – 11 человек – в биатлоне, шесть человек в санном спорте, по четыре – в лыжных гонках и фигурном катании. Наша страна завоевала одну медаль – "золото" в лыжной акробатике получил фристайлист Александр Абраменко.