Единственная украинская сноубордистка покинула Олимпиаду-2018

Украинская снубордистка Аннамари Данча не сумела пробиться в финал соревнований по гигантскому параллельному слалому на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

В квалификационном раунде украинка заняла девятое место, а в дополнительном заезде на выбывание финишировала 28-й.

Впереди в этой дисциплине 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал. Все стадии пройдут сегодня.

Напомним, что Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. В ней принимают участие спортсмены из 92 стран и будет разыграно рекордное для зимних Игр количество медалей – 102 комплекта.

Украину на Играх-2018 представляют 33 спортсмена в девяти видах спорта. Наибольшее представительство – 11 человек – в биатлоне, шесть человек в санном спорте, по четыре – в лыжных гонках и фигурном катании.

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