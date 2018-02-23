Швейцария завоевала "бронзу" в керлинге, победив главных фаворитов Олимпиады

В матче за третье место Игр в Пхенчхане швейцарские керлингисты победили со счетом 7:5

Мужская сборная Швейцарии по керлингу завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде-2018 в Южной Корее. В пятницу в поединке за третье место швейцарцы со счетом 7:5 обыграли команду Канады, которая до старта турнира рассматривалась как главный фаворит на победу.Швейцарцы, в свою очередь, были четвертым фаворитами.

Отметим, что скип сборной Канады Кевин Кое – один из самых возрастных спортсменов на Играх в Пхенчхане, ему 43 года. Скипу швейцарцев Питеру де Крузу 28 лет.

Отметим, что мужская сборная Норвегии по керлингу, которая традиционно радует болельщиков своими креативными штанами, не смогла пробиться в плей-офф, заняв в предварительном этапе шестое место.

В финале Олимпиады в мужском турнире по керлингу в субботу сыграют команды США и Швеции.

Напомним, что в керлинге в дисциплине дабл-микст произошел скандал. Завоевавшие "бронзу" олимпийские атлеты из России были лишены медали из-за допинга Александра Крушельницкого. Организаторы Олимпиады до церемонии закрытия планируют наградить "бронзой" сборную Норвегии.

Напомним, что Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. В ней принимают участие спортсмены из 92 стран и будет разыграно рекордное для зимних Игр количество медалей – 102 комплекта.