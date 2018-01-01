Японцы решили исполнить мечту юной рекордсменки в фигурном катании

Глава Ассоциация сохранения чистоты породы акита-ину Эндо Такаси подарит олимпийской чемпионке Пхенчхана фигуристке Алине Загитовой собаку.

"От всей души поздравляю с недавней золотой медалью Алины Загитовой. Мы узнали что Алине понравилась собака породы акита, которая имеет статус природного сокровища Японии. Как председатель общества, приношу свою благодарность. Мы очень бы хотели подарить собаку акита Алине Загитовой. Мы были бы счастливы, если эта собака станет мостиком дружбы между Россией и Японией", – отметил Такаси в письме, присланном Загитовой.

Сама фигуристка поблагодарила японскую Ассоциацию, отметив, что теперь сбудется ее мечта. Собаки породы акита-ину стали очень популярны после выхода фильма "Хатико".

"Я знаю, как в Японии любят фигурное катание. В этой стране у российских фигуристов и спортсменов из других стран очень много болельщиков. Спасибо за помощь и поддержку. Спасибо за подарок!" – сказала Загитова.

Ранее сообщалось, что подаренный за победу на Играх автомобиль Загитова отдаст родителям.

Напомним, что Алина Загитова установила новый мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде-2018. Загитова получила за прокат своей программы 82,92 балла. Тем самым она превзошла достижение другой олимпийской атлетки Евгении Медведевой.