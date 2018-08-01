10-летний мальчик побил рекорд Майкла Фелпса

10-летний американский пловец Кларк Кент побил рекорд своего соотечественника, 23-кратного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса. На чемпионате в Калифорнии он проплыл дистанцию 100 м баттерфляем за 1.09,38, что более чем секунду быстрее рекорда Фелпса в этом возрасте, установленного на чемпионате в 1995 году.

"Этот ребенок не похож ни на кого из тех, с кем я работал прежде. Он всегда выделялся", – сказал тренер Кента Дин Риана.

Кларка Кента зовут так же, как героя комиксов, поэтому у юного пловца появилось прозвище Супермен. Кент занимается плаванием четыре года.

"Мне нравится плавание, потому что меня многие поддерживают. Мои тренеры и родители всегда рядом", – сказал юный пловец.

Напомним, что украинский пловец Андрей Говоров установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем. В воскресенье в финале соревнований в Риме Андрей показал время 22,27 секунды и на 0,16 секунды улучшил прежнее мировое достижение, которое с 2009-го года принадлежало испанцу Рафаэлю Муньосу.