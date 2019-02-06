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Абраменко и Полюк вышли в финал чемпионата мира по фристайлу

Сегодня, 09:21

Украинцы с первой попытки преодолели квалификацию в лыжной акробатике

Полет Абраменко на ЧМ-2019
Полет Абраменко на ЧМ-2019. Фото: AFP
Абраменко и Полюк вышли в финал чемпионата мира по фристайлу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/a8a/f91/5c5a8af917f1d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/a8a/f91/5c5a8af917f1d.jpg Другие Украинцы с первой попытки преодолели квалификацию в лыжной акробатике

Олимпийский чемпион Александр Абраменко вышел в финал чемпионата мира по фристайлу. Украинцу удалось квалифицироваться с первой же попытки и показать второй результат. Абраменко исполнил прыжок сложностью 4.425; четверо фристайлеров, среди которых и швейцарец Ное Рот, показавший лучший результат, выполнили прыжок сложностью 4.525.

Абраменко является Олимпийским чемпионом турнира в Пхенчхане. На чемпионатах мирах его лучшим результатом было пятое место в японском Инавасиро в 2009 году.

В женских соревнованиях в финал пробилась Ольга Полюк, которая показала 5-й результат после первого квалификационного прыжка, что позволило ей напрямую пройти в финал. Ольга исполняла прыжок сложностью 3,150, как и другие пять участников, прошедших в финал после первой попытки.

31-летняя Полюк седьмой раз в карьере соревнуется на чемпионате мира в дисциплине лыжная акробатика. За шесть предыдущих попыток, она лишь однажды прошла квалификацию – в 2011-м году. Ольга тогда заняла итоговое восьмое место. 

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Тег фристайл, чемпионат мира, Александр Абраменко, Ольга Полюк

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SportArena

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