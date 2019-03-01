Анатомия велотрека: от угла в 42 градуса до смертельных падений

Все фишки четырежды "золотого" для Украины вида спорта: гонки без тормозов, ставки из скачек и падение из Хэмингуэя

Вот это завал! Фото pruszkow2019.pl.

Анатомия велотрека: от угла в 42 градуса до смертельных падений Катерина Макаревская //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/93e/279/5c793e2792227.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/93e/279/5c793e2792227.png 2019-03-01T16:21:04+02:00 Другие Все фишки четырежды "золотого" для Украины вида спорта: гонки без тормозов, ставки из скачек и падение из Хэмингуэя

В польском Прушкове стартовал чемпионат мира по виду, от которого украинцы привыкли ожидать высоких результатов, — велотреку. За историю на счету "сине-желтых" — 13 медалей первенства, из них четыре — "золотые". Правда, в последние годы нам больше удаются ЧЕ и Кубок мира, а вот на ЧМ украинцы стояли на пьедестале аж 11 лет назад! В 2008 году, Светлана Галюк, Леся Калитовская и Любовь Басова, которая, кстати, выступает до сих пор, выиграли "серебро" в командном пасьюте. А "золота" не было со времен Владимира Рыбина в 2005-м (гонка по очкам). Первый день ЧМ не внес изменений: Басова с Еленой Стариковой не прошли квалификацию в командном спринте.

Мы разбирались, чем же особенный велотрек.

ОТ "ФОРЕСТА" ДО 500. Велотреком занимаются только на ровной поверхности. Покрытие обычно деревянное или бетонное. Велотреки овальной формы с виражами есть как открытые, так и закрытые. Хотя все Олимпиады и миры с 2000-го проводят в помещении. С 1990 года его стандартная длина — 250 м. Но проводят турниры и на суперкоротких, например, самый маленький — 138 м на велодроме "Форест-сити" в канадском Лондоне, и на длиннющих — до 500 м. Чем меньше трек, тем круче повороты. Угол уклона на виражах на обычном 250-метровом — 42 градуса. Края внутренней части трека отмечены голубой полосой, которую называют "лазурным берегом". Движение на треке против часовой стрелки.

ПОЛТОРА КИЛО. На обычном уличном велосипеде ездить по треку трудновато. Трековики используют более легкие (около 1,5 кг) и аэродинамичные велосипеды без тормозов, с единственной фиксированной передачей и высоко расположенным сиденьем. Колеса у них жесткие и тонкие, в основном карбоновые, — с литыми дисками, широкими ободом и спицами, а расстояние между ними короче, чем у шоссейного. Разогнаться на таком можно до 90 км/ч. Скорости и специфика велотрека приводят к падениям и травмам. В начале ХХ века были десятки смертельных случаев, нередко – из-за аварий с пейсмейкерами на мотоциклах, а фатальное падение Густава Ганы описал Хемингуэй в "Празднике, который всегда с тобой". Завалиться с откоса может целая группа велосипедистов, не успевших увильнуть. Лишь в 2019-м на трек вернулась британка Барнс, 3 года назад после столкновения сломавшая шею и позвоночник.

СТАВКИ. Дисциплин на треке хватает. Есть скоростные спринтерские гонки по 8—10 кругов — спринты, кейрин и гит. А есть темповые, на выносливость, доходящие до 120 кругов, — пасьюты, скрэтч, гонка по очкам, мэдисон и омниум. К слову, фирменный вид Басосой кейрин, где финальному спринту предшествуют несколько кругов с установленной скоростью, появился в Японии в конце 40-х как азартная игра — своеобразные скачки, где зрители делали ставки на велогонщиков. На треке есть часовой рекорд: количество километров за час. Принадлежит британцу Уиггинсу — 54 526 м.

Как сообщалось ранее, велокоманду Sky ограбили: украден трофей за победу на "Тур де Франс".

Также сообщалось, что победитель "Тур де Франс" получил орден Британской империи.

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АВТОР: Катерина Макаревская Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.